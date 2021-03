Brian Wheat de Tesla: Pourquoi je n’aime pas le terme «  Hair Metal  »

TESLA bassiste Brian Wheat a contesté le label «hair metal», affirmant que le terme péjoratif avait été inventé comme un moyen de dénigrer des actes que l’on pensait avoir été tout flash et sans substance. Parler à « Le spectacle de Cassius Morris », Du blé dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je trouve [the term ‘hair metal’] condescendant. Qu’est-ce que les putains de cheveux ont à voir avec la musique? Devrions-nous être appelés «cock metal» parce que nous avons tous de grosses bites? Sérieusement, c’est du « hair metal » – qu’est-ce que cela a à voir avec [anything music-related]? C’est condescendant. C’est une réprobation. C’est presque comme dire: «Eh bien, la musique n’est pas valable. Ils avaient juste de beaux cheveux. Voilà ce que c’est.

«Vous pouvez prendre le plus grand groupe de hair metal, qui que ce soit. Je ne sais même pas – qui est le hair metal? MOTLEY CRUE être considéré comme du métal capillaire? Je suppose qu’ils le feraient. Bien, ‘La douceur du foyer’ était une super chanson. Qu’est-ce que les putains de cheveux avaient à voir avec cette chanson? «Dr. Se sentir bien’ était une super chanson. C’est donc condescendant. C’est une réprobation. Devrions-nous dire à propos de NIRVANA «de la musique malpropre», parce qu’ils ont l’air de ne pas se baigner?

« Je n’aime pas ça, » répéta-t-il. « Parle juste de la musique, parce que c’est ce qui compte. Pas des cheveux. Si tu veux appeler ça quelque chose, appelle ça du métal des années 80 – appelle ça du rock des années 80. Parce que c’est ce que c’était – c’est du rock qui est sorti de les années 80 et au début des années 90. LES CROWES NOIRES est sorti un an plus tard que TESLA, et on ne les appelle pas un groupe de hair metal.

« Pourquoi nous appeler un groupe de hair metal alors que tout ce que nous faisions était d’imiter AÉROSMITH? » Chauffer, qui fait la promotion de son autobiographie récemment publiée, « Fils d’un laitier: ma folle vie avec Tesla », ajoutée. « Je pense que nous sommes très parallèles à un AÉROSMITH. Je pense, personnellement, si tu ne peux pas aller voir AÉROSMITH et vous voulez voir une bonne version de AÉROSMITH, va voir TESLA. Ils sont très similaires. Je veux dire, Jeff Keith ressemble à Steven Tyler; il chante comme Steven Tyler. «

« Fils d’un laitier: ma folle vie avec Tesla » arrivé en décembre via Post Hill Press.

TESLA a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, « Shock », sorti en mars de cette année via UMe. Le suivi des 2014 « Simplicité » a été produit par DÉF LEPPARD guitariste Phil Collen.



