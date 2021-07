Brian Williams accusé de meurtre, d’incendie criminel et de vol ⋆ 10z viral

Mélodie Gambetty, 67 ans, a été retrouvée morte et démembrée à l’intérieur de sa propre maison dans l’Indiana mardi matin par les pompiers et la police. Les autorités pensent qu’elle a été victime d’un braquage qui a mal tourné.

“La scène du crime d’hier, au cours de mes 23 ans, est probablement l’une des plus horribles dans lesquelles nous ayons été impliqués”, a déclaré le major de police de Clarksville. Joël DeMoss a déclaré lors d’un point de presse mercredi matin.

Un journaliste local a posé des questions sur l’état du corps de la victime lorsqu’elle a été retrouvée, notant une activité de « moulin à rumeurs » en raison de l’absence d’un affidavit de cause probable accessible au public pour le suspect en état d’arrestation.

Ces horreurs murmurées : Gambetty a été retrouvé décapité ; ses doigts avaient été enlevés ; son corps a été fourré dans une valise.

“Tout est vrai”, a répondu DeMoss d’un air maussade.

Il y avait également des indications que la victime avait été poignardée.

L’appel d’urgence initial a décrit un complexe de logements sur Kensington Drive à Clarksville, Indiana. Un petit incendie avait éclaté dans un appartement et les premiers intervenants sont intervenus pour combattre les flammes. Ensuite, ils ont trouvé le corps mutilé de la femme et la police a été appelée.

“Elle a été décapitée”, a déclaré DeMoss à propos de la victime. « Donc, notre enquête a commencé à partir de là. »

Après avoir obtenu des images de surveillance de la zone auprès des résidents du complexe et des voisins de l’autre côté de la rue et avoir effectué une prospection générale des environs, la police a déclaré avoir déterminé que Brian Williams, 34 ans, était le principal suspect et a obtenu un mandat de perquisition.

DeMoss a déclaré que la police avait trouvé “assez” et “toutes les preuves pertinentes” à son domicile afin d’accuser l’accusé d’homicide.

Ces preuves auraient inclus une valise contenant les parties du corps manquantes de Gambetty, selon les dossiers judiciaires obtenus par The News and Tribune – où la victime travaillait auparavant jusqu’à sa retraite en mars de cette année.

Le capitaine a ajouté que la police avait trouvé des objets manquants dans la maison de Gambetty dans l’appartement de Williams lors de la recherche.

Des témoins interrogés par la police ont rapporté avoir interagi avec un jeune homme décrit comme suspect mais poli qui faisait du porte-à-porte pour tenter de faire du “travail de service communautaire” lundi. Williams aurait été vu sur des images de surveillance entrant dans l’appartement de Gambetty juste avant 13 heures ce jour-là et en repartant juste avant 16 heures avec deux valises, selon le média. Le suspect aurait pu être vu sur une vidéo en train de charger les valises dans la voiture de la victime.

“Nous pensons qu’il s’agissait probablement d’un vol ou d’une invasion de domicile bâclé et que cela a mal tourné”, a déclaré DeMoss avant d’ajouter plus tard: “Je pense que c’était juste une opportunité qui a mal tourné. Cela s’est vraiment mal passé. Et c’est l’une de ces choses que je ne reverrai probablement plus jamais dans ma carrière. Et j’espère qu’aucun de mes détectives ne reverra dans sa carrière.

Au départ hésitant à spéculer sur la cause de l’incendie, la police pense maintenant que Williams est revenu sur les lieux du crime et a ensuite mis le feu dans un effort mal conçu pour dissimuler ses traces.

L’accusé a été inculpé de meurtre, d’incendie criminel et de vol.

“Quand vous voyez une scène de crime brutale comme celle-ci et sa méchanceté…”, a déclaré DeMoss avant de s’arrêter et de noter qu’il avait parlé avec le fils de Gambetty avant d’aller travailler afin de décrire la brutalité de la situation avant que les médias ne soient alertés. “Ce sont des choses qui sont difficiles”, a-t-il ajouté en retenant ses larmes. “C’est comme ça.”

[image via Clarksville Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]