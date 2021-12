Brian Williams quitte la 11e heure pour la dernière fois et partage sa «plus grande inquiétude» pour l’Amérique

Jeudi, Brian Williams a quitté The 11th Hour pour la dernière fois. Après 28 ans avec MSNBC et NBC News, l’animateur de télévision a sauté « sans filet dans le grand inconnu », Williams quittant le réseau d’information câblée avec une émission finale et un monologue dans lesquels il mettait en garde contre sa « plus grande inquiétude » pour l’Amérique. Williams a annoncé en novembre qu’il quitterait le réseau et The 11th Hour, qu’il anime depuis cinq ans, pour poursuivre de nouvelles opportunités.

S’adressant aux téléspectateurs à la fin de sa dernière émission et au milieu d’un montage vidéo mettant en évidence sa carrière, Williams a déclaré qu' »après 28 ans de logos Peacock sur une grande partie de ce que je possède, c’est mon choix de maintenant sauter sans filet dans le grand inconnu . » Il a noté que « pour la première fois en 62 ans, mon plus grand souci est mon pays ». Partageant qu’il n’est « ni libéral ni conservateur » et qu’il est plutôt « un institutionnaliste et que mon amour de la campagne ne me cède à personne », Williams a poursuivi en mettant en garde contre une « obscurité grandissante à la périphérie de la ville ».

« L’obscurité à la périphérie de la ville s’est propagée aux routes principales et aux quartiers. C’est maintenant au bar local, au bowling, à la commission scolaire et à l’épicerie. Et il faut le reconnaître et y répondre », a poursuivi Williams. . « Des hommes et des femmes adultes qui ont prêté serment à notre Constitution – élus par leurs électeurs [and] possédant le genre de diplômes universitaires dont je ne pouvais que rêver – ont décidé de rejoindre la mafia et de devenir quelque chose qu’ils ne sont pas, tout en espérant que nous oublions d’une manière ou d’une autre qui ils étaient. Ils ont décidé de tout brûler avec nous à l’intérieur. Cela devrait vous effrayer sans fin. »

Williams a ensuite remercié ses collègues et les invités de son émission, affirmant que « tous ceux avec qui j’ai travaillé m’ont rendu meilleur ». Il a ajouté: « Quelle aventure ça a été. Où d’autre, comment, un enfant comme moi allait-il rencontrer des présidents et des rois et la rockstar occasionnelle? » Il a conclu en disant aux téléspectateurs qu’il « trouverait probablement impossible de garder le silence » et qu’il fournirait probablement d’autres commentaires après avoir « expérimenté la relaxation ».

Williams a rejoint le réseau pour la première fois en 1993 et ​​est devenu le présentateur de The News avec Brian Williams en 1996. En 2004, il a commencé à présenter NBC Nightly News, un rôle qu’il a succédé à Tom Brokaw et qu’il a occupé jusqu’en 2015, date à laquelle il a été suspendu sans solde pour avoir raconté une histoire exagérée selon laquelle il se trouvait dans un hélicoptère abattu par le feu ennemi. Après sa suspension, Williams est devenu le présentateur de nouvelles de dernière heure pour MSNBC. En son absence, CNN a rapporté que The 11th Hour sera ancré par une liste tournante d’hôtes invités à partir de lundi. L’émission ne sera pas diffusée vendredi, selon le programme de MSNBC, qui répertorie à la place la première du documentaire Paper & Glue à la place du programme.