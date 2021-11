Brian Williams quitte NBC News et MSNBC après 28 ans

C’est la fin d’une époque.

Brian William, qui a été présentateur de nouvelles pour NBC News et MSNBC pendant près de trois décennies, a annoncé mardi 9 novembre qu’il quittait l’entreprise à la fin de cette année.

« Après beaucoup de réflexion, et après 28 ans dans l’entreprise, j’ai décidé de quitter NBC à la fin de mon contrat actuel en décembre », a déclaré Brian dans une déclaration aux membres du personnel, selon un e-mail partagé avec l’équipe MSNBC de Rashida Jones, le président du réseau d’information câblé, et obtenu par E! Nouvelles.

« C’est la fin d’un chapitre et le début d’un autre », a-t-il poursuivi. « Il y a beaucoup de choses que je veux faire et je vais réapparaître quelque part. Au cours des prochains mois, je serai avec ma famille, les personnes que j’aime le plus et les personnes qui ont permis à ma carrière de se réaliser. »

Rashida a réitéré le désir de Brian d’être avec ses proches, déclarant dans une note qu' »il aimerait prendre les mois à venir pour passer du temps avec sa famille ».