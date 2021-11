Brian Williams quitte NBC News

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’ancien présentateur de Nightly News, Brian Williams, quittera NBC News le mois prochain à la fin de son dernier contrat, a annoncé Williams dans une lettre aux employés de MSNBC. Williams, qui a animé The 11th Hour sur MSNBC avec Brian Williams au cours des cinq dernières années et qui fait partie du réseau depuis 28 ans, a déclaré que sa décision survenait après « beaucoup de réflexion ».

« J’ai été vraiment béni. J’ai été autorisé à passer près de la moitié de ma vie avec une seule entreprise. NBC fait partie de moi et le sera toujours », a-t-il déclaré dans la note, qui a été obtenue par The Hill.

Le président de MSNBC, Rashida Jones, s’est adressé au départ de Williams dans une lettre de suivi au personnel, disant qu’il « nous a informés qu’il aimerait prendre les mois à venir pour passer du temps avec sa famille ».

« Le temps de Brian à NBC a été marqué par la diffusion d’innombrables histoires majeures, attirant des journalistes et des invités de premier plan vers ses programmes, et plus particulièrement, une grande résilience. Il s’est construit un public farouchement fidèle pour The 11th Hour et nous et nos téléspectateurs allons manquer sa pénétration. questions et commentaires réfléchis », a-t-elle ajouté.

« C’est la fin d’un chapitre et le début d’un autre », a déclaré Williams dans sa note mardi, ajoutant : « Il y a beaucoup de choses que je veux faire, et je vais réapparaître quelque part. Au cours des prochains mois, je « Je serai avec ma famille, les personnes que j’aime le plus et les personnes qui ont permis à ma carrière de se réaliser. Je réfléchirai à la gentillesse que les gens m’ont montrée et je le rendrai au suivant », a-t-il déclaré.

Williams a évoqué sa longue histoire avec l’entreprise, notant qu’il a fait des reportages sur « 38 pays, 8 jeux olympiques, 7 élections présidentielles ». Il a également couvert six présidents américains, quelques guerres, et il a fait un épisode de SNL. « Les bons amis étaient nombreux chez NBC. J’ai eu la chance que tous ceux avec qui j’ai travaillé m’ont amélioré dans mon travail. J’ai eu les meilleurs collègues imaginables. Cela inclut les grands patrons », a-t-il écrit.

« J’étais à l’antenne pour le lancement de MSNBC. Mon retour des années plus tard était mon choix, tout comme le lancement de The 11th Hour dont je suis aussi fier que la décennie que j’ai passée à animer Nightly News. Je voulais qu’il s’appelle The 11th Hour (c’était tard dans la campagne 2016) et je voulais qu’il soit diffusé à 23h, heure de l’Est. Je demande à tous ceux qui font partie de notre fidèle auditoire de rester fidèle. La 11e Heure restera entre de bonnes mains, produite par le meilleure équipe de l’information par câble », a-t-il ajouté.