Brian Williams signe en tant qu’hôte de la « 11e heure » de MSNBC avec Carville, Bechloss et plus [VIDEO]

C’est la fin d’une époque.

Après 28 ans avec NBC News, Brian Williams a signé jeudi soir en tant qu’hôte de « The 11th Hour » de MSNBC avec une émission qui a commencé comme une autre mais s’est terminée avec Williams faisant un appel passionné à son public pour qu’il continue de tenir les médias et le gouvernement. responsable alors que le pays est confronté à un cycle électoral de mi-mandat très difficile en 2022.

Avant de signer, Williams a accueilli un panel de ses amis les plus proches et de certains des premiers invités qui l’avaient rejoint lors de ses premières émissions. L’ancre de « Dateline: White House » Nicolle Wallace est apparue, tout comme James Carville et les historiens Michael Bechloss et Jon Meacham. Carville, vêtu d’un chapeau de Père Noël LSU, a fustigé les démocrates pour ne pas avoir pris une position plus ferme contre les républicains au Congrès, nommant spécifiquement Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Paul Gosar et Jim Jordan, et leurs transgressions particulières contre la loi système.

Williams et ses meilleurs amis, Bechloss et Meacham, ont amené la conversation à un endroit sérieux alors qu’ils discutaient de l’endroit où ils pensaient que l’Amérique se dirigeait.

Voir également



Et puis il était temps pour Williams de signer, ce qu’il a bien sûr fait avec son éloquence habituelle et sa maîtrise de la langue. « La vérité est que je ne suis pas un libéral ou un conservateur. Je suis un institutionnaliste », a commencé Williams. «Je crois en cet endroit et en mon amour du pays, je ne cède à personne. Mais l’obscurité à la périphérie de la ville s’est propagée aux routes principales, aux autoroutes et aux quartiers. C’est maintenant au bar du quartier et au bowling, à la commission scolaire et à l’épicerie. Et il doit être reconnu et répondu. Des hommes et des femmes adultes, qui ont prêté serment à notre Constitution, élus par leurs électeurs, possédant le genre de diplômes universitaires dont je ne pouvais que rêver, ont décidé de rejoindre la foule et de devenir quelque chose qu’ils ne sont pas, tout en espérant que nous oublions d’une manière ou d’une autre qui ils étaient. Ils ont décidé de tout brûler avec nous à l’intérieur. Williams a déclaré que le spectacle final l’avait rendu « hyper conscient que cela avait été une vie merveilleuse. C’est comme si j’allais me réveiller demain matin à Bedford Falls. La réalité est, cependant, que je me réveillerai dans l’Amérique de l’année 2021, une nation méconnaissable pour ceux qui nous ont précédés et se sont battus pour la protéger, ce que vous devez faire maintenant. »

Mais ensuite, il y a ceux d’entre nous qui choisissent d’envoyer Brian Williams dans son prochain chapitre en se souvenant de l’un des moments les plus musicaux de sa carrière, grâce aux génies du Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Lien source