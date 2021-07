Brian Wilson annonce les dates de tournée 2021, annonce des démos et des raretés

Brian Wilson a détaillé une tournée aux États-Unis en 2021 avec son Les garçons de la plage membres du groupe Al Jardine et Blondie Chaplin. Les « plus grands succès en direct ! Tour » démarre au Paramount à Huntington, New York, le 5 octobre, avec des arrêts ultérieurs à Lowell, Massachusetts ; Atlantic City, New Jersey; et Akron, Ohio.

Pour clôturer la tournée le 23 octobre, Wilson jouera au Genesee Theatre à Waukegan, dans l’Illinois. Le groupe jouera également à Washington, DC, Akron, Ohio et Albany, New York, entre autres villes. Les billets sont disponibles au grand public chez Ticketmaster le vendredi 23 juin à 10 h, heure locale.

Pour le plus grand plaisir des fans de Beach Boys à travers le monde, Wilson a également lancé un site Web récemment repensé, mis en évidence par des démos et des raretés, des photos rares et une fonction de chronologie dans laquelle Wilson décompose la création de plusieurs de ses chansons classiques.

“Nous avons décidé de mettre en place des démos, des extraits et des morceaux en direct sympas que vous n’avez jamais entendus auparavant”, a déclaré Wilson dans un communiqué. « J’espère que vous aimez les écouter autant que nous en avons fait. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt en tournée!” Pour taquiner le nouveau projet, Wilson a sorti un enregistrement démo de “Desert Drive”.

Un nouveau documentaire sur Wilson, Brian Wilson : longue route promise, a été présenté en première au Tribeca Film Festival en juin. Réalisé par Brent Wilson, qui n’a aucun lien avec le chanteur, le film présente des apparitions de Bruce Springsteen, Elton John, et Nick Jonas et donne à l’icône des Beach Boys l’occasion de réfléchir sur sa vie et sa musique.

Pour plus d’informations sur les visites et les forfaits de billets, visitez le site Web officiel de Brian Wilson.

Dates de la tournée de Brian Wilson 2021 :

29/08 – Long Beach, Californie @ Terrace Theatre

10/05 – Huntington, NY @ The Paramount

10/06 – Port Chester, NY @ Capitol Theatre

10/08 – Wallingford, CT @ Théâtre Oakdale

10/09 – Lowell, MA @ Lowell Memorial Auditorium

10/10 – Rochester, NY @ Kodak Center

10/12 – Albany, NY @ Palace Theatre

10/13 – Morristown, NJ @ Mayo Performing Arts Center

15/10 – Washington, DC @ Warner Theatre

16/10 – Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live

17/10 – Reading, PA @ Santander Performing Arts Center

19/10 – Greensburg, Pennsylvanie @ The Palace

20/10 – Akron, OH @ Théâtre Goodyear

22/10 – Nashville, IN @ Brown County Music Center

23/10 – Waukegan, Illinois @ Genesee Theatre