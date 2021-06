Brian Wilson en dix citations

Brian Wilson, né le 20 juin 1942, mérite le terme de « vrai génie » comme peu d’autres. Nous célébrons sa carrière avec une sélection de dix citations vintage, données à diverses publications et stations de radio au cours de la première décennie environ de son et les garçons de la plage‘ acclamé dans le monde entier. Les commentaires révèlent des aperçus fascinants de l’un des plus grands talents de la musique pop. Voici la collection, avec des remerciements au magazine Fabulous, KRLA Beat, Hit Parader, Melody Maker et Sounds.

« Nous n’avons jamais de double piste ou n’utilisons aucune technique de doublage. C’est très important, car cela signifie que nous pouvons obtenir exactement le même son sur scène que sur disque. Une fois que nous avons eu le son que nous recherchions, nous l’avons simplement enregistré et c’est ainsi que tout a commencé » (Magazine Fabulous, 1965)

« Je pense que la production de disques s’est définitivement améliorée. Plusieurs personnes ont réussi à élever les standards de l’industrie du disque, et je pense que les disques sont faits avec beaucoup plus de soin et qu’il y a beaucoup plus de musique impliquée dans l’industrie du disque » (KRLA Beat, 1966)

« La musique populaire – sous la forme du Top 40 – doit se développer et gagner un respect beaucoup plus répandu grâce au fait que quelqu’un fait de ce genre de musique un art. Il y a suffisamment d’éléments avec lesquels travailler maintenant. Il y a maintenant une acceptation de certaines instrumentations. Il y a une acceptation généralisée de l’instrumentation nouvelle et illimitée dans ce domaine, que nous avons maintenant atteint le point où il y a une quantité infinie de choses que vous pouvez faire : maintenant c’est vraiment juste aux gens créatifs » (KRLA Beat, 1966)

« Je veux grandir – et je pense que la seule façon de dire où je vais est d’écouter les nouveaux sons que j’ai produits dans Pet Sounds. Je pense que c’est la seule bonne indication précise de l’endroit où je vais » (KRLA Beat, 1966)

“Il faut apprendre à se comprendre et à s’accepter”

« Je dirais que Dennis est le plus difficile à vivre, puis Mike, moi, Al et Carl. Bruce est aussi en bas. C’est surprenant combien de temps il nous a fallu pour avoir une réelle compréhension de ce que l’autre est vraiment. Mais des mois d’être ensemble nous ont obligés à faire l’effort ou nous aurions rompu. Vous devez apprendre à vous comprendre et à vous accepter, et à vous entendre si vous voyagez, jouez et enregistrez ensemble dix mois par an. Je suis content que nous soyons sortis sains d’esprit et heureux » (Hit Parader, 1967)

« J’ai ce problème d’oreille depuis que j’ai deux ans. Ils disent que le nerf est mort. Maintenant, j’ai environ 20 % d’ouïes dans mon oreille” (Melody Maker, 1970)

« Maintenant, je me suis toujours habitué à l’idée de ne pas tourner avec les garçons, mais pour vous dire la vérité, cela devient parfois solitaire. De temps en temps, tu veux te lever et aller quelque part » (Melody Maker, 1970)

« Je ne fais pas grand-chose et dernièrement, je n’ai même pas écrit de musique. Je suis un peu en surpoids maintenant (14 pierres et demie) mais j’espère recommencer à nager et perdre quelques kilos. Je ne suis pas mécontent de la vie – en fait, je suis plutôt content de vivre à la maison » (Sounds, 1970)

« J’étais un ermite, j’étais un ermite musical, je suis resté seul, et c’est vrai que j’avais un bac à sable, et le bac à sable était dans ma maison, il faisait la taille d’une pièce, et nous avions un piano dans le du sable, et tout cela est vrai. L’idée de rester à la maison et d’écrire dans un bac à sable est vraie, et c’est assez proche de ce que je suis vraiment – ​​je veux dire que je suis comme ça. Et la mystique grandissait, et je devenais fasciné par le fait que je devenais célèbre et que mon style de vie suscitait de l’intérêt. J’avais un certain style de vie, vous savez, une personne très excentrique, et les gens ont commencé à en prendre note » (Sounds, 1976)

« C’est tout à fait un sentiment, le son de la côte ouest. Ce n’est pas seulement le surf, c’est le plein air, les voitures et le soleil, c’est la société californienne, c’est la manière de Californie. C’est une idée assez vaste, et c’est assez miraculeux que quelqu’un ait pu émerger avec un concept lyrique à ce sujet comme l’ont fait les Beach Boys » (1976)

Précommandez Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971, sorti le 30 juillet et soulignant une période influente et transitoire dans l’histoire des Beach Boys.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.