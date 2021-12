Brian Wilson et Chicago annoncent une tournée américaine en tête d’affiche

Brian Wilson est sur le point de co-têter une tournée avec Chicago l’été prochain. Le groupe Windy City et le fondateur des Beach Boys entameront leur tournée américaine de 25 dates en juin 2022.

Wilson sera accompagné sur scène par des collègues Les garçons de la plage membres Al Jardine et Blondie Chaplin. Les billets seront mis en vente ce vendredi 3 décembre à 10h00, heure locale, et peuvent être achetés via Ticketmaster.

Plus tôt ce mois-ci, Brian Wilson a sorti la nouvelle chanson « Là où j’appartiens », extrait de la bande originale de le nouveau documentaire Brian Wilson : Longue Route Promise. La piste présente et a été co-écrite par Jim James de ma veste du matin. La bande originale complète est sortie le 26 novembre.

La chanson, dans laquelle Wilson revient sur son adolescence en tant qu’écrivain et musicien, a été taquinée dans la bande-annonce du film, basée sur des conversations entre les garçons de la plage co-fondateur et son ami et éditeur de Rolling Stone Jason Fine. Il a ouvert dans les cinémas américains dans une série limitée et des services de vidéo à la demande plus tôt ce mois-ci. Le documentaire présente également des interviews de Wilson avec James lui-même, Elton John, Bruce Springsteen, Nick Jonas, Linda Perry, Gustavo Dudamel, Al Jardine et d’autres.

L’album instrumental de Wilson à mon piano, avec de nouvelles interprétations de son œuvre classique, est sorti le 19 novembre, tandis que My Morning Jacket’s neuvième ensemble de studio éponyme est sorti le mois dernier.

Achetez ou diffusez At My Piano.

Dates de la tournée Chicago et Brian Wilson 2022 :

06/07 – Phoenix, AZ @ Pavillon Ak-Chin

06/09 – Los Angeles, Californie @ Le Forum

06/10 – Irvine, Californie @ FivePoint Amphitheatre

06/11 – Concord, CA @ Pavillon Concord

14/06 – Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre

06/16 – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

18/06 – Maryland Heights, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre

20/06/ – Kansas City, Missouri @ Starlight Theatre

21/06 – Rogers, AR @ Walmart AMP

24/06 – Dallas, Texas @ Pavillon Dos Equis

25/06 – The Woodlands, Texas @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion

28/06 – Tampa, FL @ amphithéâtre de la caisse de crédit MIDFLORIDA

29/06 – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre

07/01 – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

07/10 – Mansfield, MA @ Xfinity Center

07/11 – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

13/07 – Camden, NJ @ Pavillon BB&T

14/07 – Bethel, NY @ Bethel Woods Center for the Arts

07/15 – Wantagh, NY @ Northwell Health au Jones Beach Theatre

17/07 – Saratoga Springs, NY @ Saratoga Performing Arts Center

07/20 – Noblesville, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center

22/07 – Burgettstown, PA @ Le pavillon de Star Lake

23/07 – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center

24/07/ – Tinley Park, Illinois @ Hollywood Casino Amphitheatre

26/07/ – Clarkston, MI @ Théâtre de musique DTE Energy