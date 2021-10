Brian Wilson joue “Ne serait-ce pas sympa” dans la nouvelle version “At My Piano”

Brian Wilson a sorti un deuxième morceau comme avant-goût de son prochain album instrumental At My Piano, qui sera disponible via Decca Records le 19 novembre, et c’est un autre Les garçons de la plage classique.

Après « Dieu seul sait », qui a été partagé en collaboration avec l’annonce de l’album le 17 septembre, c’est une version pour piano seul d’un autre des grands joyaux de son recueil de chansons. En effet, il s’agit de l’envers du single original du groupe en 1966 sur Capitol Records sur l’un des grands 45 tours recto-verso de l’époque : le tout aussi immortel « Wouldn’t It Be Nice ».

Cinquante-cinq ans plus tard, la chanson conserve son charme et son élégance innocents, accentués par l’image de Wilson assis seul à son piano pour enregistrer la nouvelle version, tout comme il l’aurait fait pour l’écrire. L’interprétation en solo contraste fortement avec la version très appréciée de l’été 1966, lorsque les Beach Boys de l’époque ont été rejoints sur l’enregistrement par quelque 16 musiciens, dont les célèbres membres du soi-disant Équipe de démolition comme Hal Blaine, Carol Kaye et Steve Douglas.

Wilson sera rejoint lors de sa prochaine tournée aux États-Unis par Al Jardine de la formation classique des Beach Boys et l’ancien membre Blondie Chaplin, qui faisait partie du groupe Carl et les passions – « So Tough » album en 1972 et l’année suivante Hollande. L’itinéraire se déroule du 5 au 23 octobre.

Pendant ce temps, Site officiel de Wilson a été repensé pour inclure une histoire complète des Beach Boys de Wilson et de sa carrière solo dans sa nouvelle fonction Timeline. Des photos rares et de la musique inédite seront complétées par Wilson parlant de plusieurs de ses chansons classiques, décennie par décennie. Les démos de piano de Wilson sur cinq chansons de l’album The Beach Boys Love You de 1977 sont maintenant incluses, tout comme plusieurs démos des sessions “Wilson-Paley” du milieu des années 1990 et ses démos de 2007 pour son album That Lucky Old Sun.

Précommandez At My Piano, qui sortira le 19 novembre.