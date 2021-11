Brian Wilson publie une collection dépouillée « At My Piano »

Brian Wilson, le légendaire co-fondateur de Les garçons de la plage, a publié aujourd’hui At My Piano, une collection de certains de ses succès les plus connus réinventés avec juste un piano. Le LP propose de nouvelles versions de classiques comme « God Only Knows », « California Girls », « Wouldn’t It Be Nice ? » et « Good Vibrations », parmi tant d’autres.

Les critiques ont déjà commencé à affluer, après la sortie de l’album. Ultimate Classic Rock écrit : « Wilson nous donne un avant-goût de ce que cela aurait pu être. « At My Piano » est exactement ce que son titre suggère : Wilson, et seulement Wilson, au piano, jouant son chemin à travers 15 de ses compositions les plus connues avec une douceur austère qui, même sur des haut-parleurs, des écouteurs ou des écouteurs, donne l’impression vous êtes dans sa chambre pour un récital personnel. C’est 50 minutes en présence à distance d’un véritable génie et c’est dans ces conditions que l’on apprécie le mieux.

« Nous avions un piano droit dans notre salon et depuis l’âge de 12 ans, j’en ai joué tous les jours », raconte Wilson. « Je n’ai jamais eu de cours, j’étais complètement autodidacte. Je ne peux pas exprimer à quel point le piano a joué une partie si importante de ma vie. Cela m’a apporté du réconfort, de la joie et de la sécurité. Cela a alimenté ma créativité ainsi que ma nature compétitive. »

« J’y joue quand je suis heureux ou triste. J’aime jouer pour les gens et j’aime jouer seul quand personne n’écoute. Honnêtement, le piano et la musique que je crée dessus m’ont probablement sauvé la vie.

Wilson a eu une longue carrière de plus d’un demi-siècle à la tête des Beach Boys, où il a été co-chanteur, bassiste, claviériste, auteur-compositeur principal et producteur. Il est largement présenté comme l’un des auteurs-compositeurs les plus innovants et les plus importants du 20e siècle, loué pour ses approches novatrices de la composition pop et son extraordinaire aptitude musicale.

En tant que producteur, il est connu pour être parmi les premiers producteurs de rock à utiliser le studio d’enregistrement et les tables de mixage comme instrument. Il est également considéré comme le principal auteur de la Son californien, et a contribué à façonner le son et le développement de nombreux sous-genres pop, notamment la scène pop art.

Achetez ou diffusez At My Piano, maintenant disponible.