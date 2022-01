Brian Wilson résume ses 12 mois occupés avec les vœux du Nouvel An

Brian Wilson a publié un clip de vœux du nouvel an sur sa page YouTube officielle qui résume l’année chargée de 2021 pour le génie de la pop. Il montre des images de ses aventures sur la route et en studio avec son groupe, sur les plateaux du nouveau documentaire sur sa vie et son époque, et décrit ses sorties de disques au cours des derniers mois.

La compilation 2’20 » commence par une photo de Wilson assis au pupitre d’enregistrement dans un studio avec la légende « 2021: A Look Back ». On le voit à son piano avec un camarade Les garçons de la plage co-fondateur et collaborateur continu Al Jardine puis dans une voiture avec son ami arrivant au studio avec son ami Jason Fine, un monteur chez Rolling Stone, pour le tournage sur le Longue route promise documentaire.

Wilson pose également avec Fine dans d’autres lieux utilisés dans le film, et il y a des photographies des deux Elton John et Bruce Springsteen capturés alors qu’ils filmaient leurs contributions.

Des images de Brian et du groupe sur scène sont accompagnées d’une autre avec Jardine et un autre membre du groupe (et ancien élève de longue date des Beach Boys) Blondie Chaplin. Il y a aussi des rappels de l’album de la bande originale de Long Promised Road récemment sorti, l’ensemble instrumental de Wilson à mon piano, arrivé en novembre, et le coffret Beach Boys Feel Flows – Sessions Tournesol et Surf’s Up 1969-1971, qui est sorti en août. « Merci à tous mes fans pour une année très mémorable ! », conclut-il. « Amour et miséricorde, Brian. »

Jardine et Chaplin feront à nouveau partie du groupe de tournée qui prendra la route avec Wilson en juin, lorsqu’un visite de 25 villes voyage à travers les États-Unis dans un double billet avec Chicago. La tournée commence à Phoenix le 7 juin et se poursuit jusqu’au 26 juillet à Clarkston, MI.

