Brian Wilson revisite son recueil de chansons sans égal pour le prochain “At My Piano”

Brian Wilson sortira At My Piano, une collection de favoris très appréciés de son Les garçons de la plage et des catalogues solo, sur Decca Records le 19 novembre.

L’album voit le compositeur, interprète et producteur hors pair revenir à son incroyable recueil de chansons pour enregistrer de nouvelles interprétations dans leur forme la plus pure, seul au piano. Il s’agit d’une collection relaxante de pièces intemporelles comprenant des classiques de tous les temps tels que « Dieu seul sait », « Ne serait-ce pas bien », « California Girls », Good Vibrations » et bien d’autres. La nouvelle interprétation de “Dieu seul sait” a été partagée aujourd’hui.

Brian se souvient : « Nous avions un piano droit dans notre salon et depuis l’âge de 12 ans, j’en ai joué tous les jours. Je n’ai jamais eu de cours, j’étais complètement autodidacte. Je ne peux pas exprimer à quel point le piano a joué un rôle si important dans ma vie. Cela m’a apporté confort, joie et sécurité. Cela a alimenté ma créativité ainsi que ma nature compétitive.

« J’y joue quand je suis heureux ou triste, poursuit-il. « J’aime jouer pour les gens et j’aime jouer seul quand personne n’écoute. Honnêtement, le piano et la musique que je crée dessus m’ont probablement sauvé la vie.

Wilson commencera son Brian Wilson: Greatest Hits Live! tournée aux États-Unis, avec les camarades des Beach Boys Al Jardine et Blondie Chaplin, à Huntington, NY, le 5 octobre. Sa tournée européenne 2021 aura désormais lieu l’année prochaine, à partir du 4 juin aux Pays-Bas. Il comprend une vaste visite au Royaume-Uni de 12 spectacles, dont un au Royal Festival Hall le 24 juin.

La tracklist complète de At My Piano est :

“Seul Dieu sait”

“Dans ma chambre”

“Ne t’inquiète pas bébé”

“Filles de Californie”

« La chaleur du soleil »

“Ne serait-ce pas sympa”

“Tu crois toujours en moi”

“Je n’étais tout simplement pas fait pour cette époque”

« Sketches of Smile : Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up »

« Surf est en place »

“Amis”

“Jusqu’à ce que je meurs”

« Amour et Miséricorde »

“Adieu au mont Vernon”

“Bonnes vibrations”