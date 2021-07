Briana DeJesus et Devoin Austin se lancent dans une discussion animée sur la pension alimentaire pour enfants

Teen Mom 2 a diffusé la première partie des retrouvailles mardi soir, et on peut dire que c’était dramatique. La plupart du drame était centré sur Briana DeJesus et son ex-petit ami, Devoin Austin, avec qui elle partage sa fille, Nova. Les choses sont devenues si chaudes entre les deux qu’Austin a même quitté la scène à un moment donné.

Le segment a commencé assez innocemment avec DeJesus remerciant Austin d’être là pour son autre fille, Stella, qu’elle partage avec son ex, Luis Hernandez. Cependant, cela a rapidement pris une tournure après que le co-animateur, le Dr Drew Pinsky, ait demandé si Austin travaillait actuellement. Il m’a répondu qu’il avait actuellement un emploi. Ensuite, le co-animateur Nessa Diab a demandé s’il accepterait de prêter plus de soutien financier à DeJesus pour prendre soin de leur fille, avec laquelle il était à bord. Austin a déclaré qu’il payait DeJesus 250 $ par mois et qu’il voulait “continuer à regarder vers l’avenir” en ce qui concerne leur relation de coparentalité. Bien que DeJesus ait eu quelques problèmes avec cela.

“Mais, maintenant que vous êtes capable de le faire, vous devriez le faire parce que la dernière fois que vous avez aidé financièrement en ce qui concerne une facture, c’était il y a quelques mois”, a-t-elle déclaré. Austin a ensuite déclaré que si DeJesus voulait le mettre sur une pension alimentaire pour enfants, il serait la même personne et qu’il continuerait d’être là pour Nova et Stella. Il a poursuivi en disant que cela ne le dérangerait pas si son ex lui demandait une pension alimentaire explicite pour enfants (c’est-à-dire en faisant intervenir le tribunal). DeJesus est ensuite intervenu pour dire qu’Austin se met sur la défensive lorsque le sujet de l’argent est abordé. Les deux ont critiqué l’autre pour certains achats de luxe (Austin a contesté le fait que DeJesus porte des talons Louboutin et DeJesus a déclaré que son ex avait récemment acheté une paire de jeans à 500 $).

Austin a déclaré que DeJesus ne pouvait payer ces achats qu’à cause du spectacle. Depuis qu’il a été mis en avant dans Teen Mom 2, il peut “maintenant” subvenir aux besoins de sa famille. DeJesus a essayé de remettre les pendules à l’heure et a dit à plusieurs reprises à son ex de “la fermer”. Cela a incité Austin à s’éloigner. Il a remercié les hôtes de la réunion et a retiré son micro, expliquant qu’il avait fini de parler avec DeJesus. Après avoir quitté le bâtiment, la mère de deux enfants a continué à discuter de la situation avec Pinsky et Diab. Elle a dit qu’elle pouvait la voir, elle et Austin, trouver une meilleure place dans leur relation de coparentalité, mais qu’ils devaient travailler sur leur communication. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.