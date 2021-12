Briana DeJesus s’exprime sur les allégations selon lesquelles elle aurait rencontré l’ex de sa co-star

Briana DeJesus nie avoir eu des relations sexuelles avec l’ex de sa co-star de Teen Mom 2 Kailyn Lowry, Chris Lopez. Après avoir été accusée par sa collègue star de MTV d’avoir fréquenté le père de son enfant, DeJesus a simplement dit à Us Weekly dans une déclaration des allégations, « Non, je ne l’ai pas fait. » Lowry a accusé sa rivale de longue date d’avoir couché avec Lopez lundi lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram lorsqu’un fan a posé une question sur son ex-mari Javi Marroquin, avec qui DeJesus est sorti de 2017 à 2018.

« Qu’est-ce que Javiana vous devait pendant que vous étiez enceinte/après avoir eu l’enfant Lopez ? » a demandé un fan. « Je ne sais pas ce que vous essayez de dire, mais elle aurait piqué le troisième en avril, alors allez leur demander à tous », a répondu Lowry à côté d’une photo d’elle en train de siroter du thé. Le « troisième » auquel la personnalité de la réalité fait référence est clairement Lopez, avec qui elle partage les plus jeunes fils Lux, 4 ans, et Creed, 1 an. 7, avec Marroquin.

Lowry et DeJesus se querellent depuis longtemps dans les coulisses de Teen Mom 2, et le natif du Delaware poursuit actuellement DeJesus pour diffamation après que la mère de deux enfants a fait un commentaire sur Lowry qui aurait agressé Lopez en septembre 2020. Dans un dossier judiciaire de novembre 2021 obtenu par InTouch, Lopez a affirmé dans une déclaration qu’il avait rencontré DeJesus « à Miami le ou vers le 11 avril 2021 », et ils « ont passé quelques jours là-bas ensemble ».

Rien d’autre sur le voyage n’a été mentionné, mais Lopez a déclaré qu’il avait dit à DeJesus que Lowry « avait » frappé [him] plusieurs fois » parce que « Kailyn était folle que [Chris] couper [their] les cheveux de son fils Lux. » Lowry accuse DeJesus de l’avoir diffamée en partie à cause d’une déclaration qu’elle a faite en juin à Celebuzz lorsqu’elle a affirmé que la mère de quatre enfants ne montrait pas sa vraie vie dans l’émission MTV.

« Kail est assise dans la série en train de filmer légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec Chris qu’on m’a dit qu’elle essayait de cacher », a déclaré DeJesus à l’époque. « C’était à l’époque où les cheveux de Lux ont été coupés et elle aurait été arrêtée après avoir prétendument eu une altercation physique avec Chris. » Elle a ajouté sur son histoire Instagram: « Elle ne veut pas filmer sur l’introduction par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant. »