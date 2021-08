(John Hinderaker) L’Upper Midwest Law Center, dont je siège au conseil d’administration, a obtenu une publicité nationale et même internationale lorsqu’il a annoncé il y a une semaine qu’il poursuivait quatre affaires généralement liées à la théorie critique de la race, dans les secteurs public et privé. Vendredi, l’UMLC a déposé une plainte contre le […] More