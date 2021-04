Briatore pense que Red Bull a opposé Verstappen trop tard

L’ancien patron de l’équipe de Formule 1, Flavio Briatore, pense qu’une mauvaise stratégie a joué un rôle dans le fait que Red Bull doit se contenter de la deuxième place au Grand Prix de Bahreïn.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été enfermés dans une bataille féroce pour la victoire dans le désert de Sakhir et bien que ce dernier n’ait pas réussi à faire son dépassement sur Hamilton à trois tours à faire, un Briatore en apparence pense que Red Bull aurait pu mieux optimiser leur stratégie de course.

Hamilton et Verstappen étaient tous deux sur une stratégie à deux arrêts, Hamilton entrant pour la première fois au 13e tour pour de nouveaux pneus durs tandis que Verstappen prolongeait son premier relais de quatre tours supplémentaires, en installant de nouveaux pneus moyens.

Au deuxième tour des arrêts aux stands, Hamilton est venu à nouveau pour une nouvelle série de pneus durs au 28e tour pour le durer jusqu’à la fin de la course de 56 tours et Verstappen n’a pas changé lui-même pour une nouvelle série de pneus durs jusqu’au 39e tour. lui donnant 17 tours pour chasser Hamilton.

Briatore est d’avis que les arrêts de Red Bull auraient pu arriver plus tôt.

𝓝𝓮𝓸𝓸𝔀𝔀𝔀𝔀𝔀𝔀 #PoweredByHonda pic.twitter.com/gQSAOwtpBk – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 2 avril 2021

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

«C’était un beau Grand Prix, mais je pense que Verstappen aurait pu gagner», a déclaré Briatore à Adnkronos.

«Red Bull a trop tardé à le rappeler aux stands pour le changement de pneu, mais la voiture est très puissante. Il y aura des moments où Mercedes dominera les courses, mais Red Bull aura certainement son mot à dire sur le titre étant donné la performance de Verstappen.

On a beaucoup parlé de la seule et unique tentative de dépassement de Verstappen sur Hamilton pour la victoire de la course, qui a été jugée illégale par la FIA, qui a ordonné à Red Bull de rendre la position à Hamilton parce que le déménagement avait été effectué en dehors des limites de la piste.

Briatore convient que la place devait être rendue.

Il a ajouté: «C’était la bonne décision de la part de l’équipe car ils en étaient conscients et l’appel est normal.

«L’erreur n’a pas été de le rappeler aux stands plus tôt parce qu’il avait utilisé des pneus et Hamilton a continué à lui prendre 3-4 dixièmes par tour, mais c’était un bon spectacle.

Il y avait également des signes d’amélioration de la part de Ferrari alors qu’ils cherchaient à se remettre de leur pire résultat de saison en quatre décennies. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont tous deux terminé dans les points, et Briatore pense que c’est le mieux qu’ils puissent espérer tout au long de la saison 2021.

« Qui peut travailler et avoir de la place pour s’améliorer pourrait être Ferrari », a-t-il déclaré.

«Ils ont deux bons pilotes, Sainz et Leclerc ont fait du bon travail mais la limite est toujours avec la voiture.

«Ferrari se battra mais ce sera difficile pour eux de monter sur les podiums cette année si tout le monde arrive au bout. Ce sera un combat pour être le troisième plus fort du championnat.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!