Briatore prépare déjà son retour « à la maison »

19/10/2021 à 19:04 CEST

Arnau montserrat

Flavio Briatore, tôt ou tard, reviendra en Formule 1 et l’a donc lâché sur les réseaux sociaux. L’homme d’affaires italien de 71 ans est une figure emblématique de la catégorie reine du sport automobile.

Le duo avec Fernando Alonso était historique et ensemble, ils ont atteint le sommet en 2005 et 2006 où ils ont remporté le championnat du monde des pilotes et des constructeurs.

Plus d’une décennie plus tard, Flavio prépare son retour en Formule 1. Il l’a fait avec le PDG, Stefano Domenicali, dans une vidéo où ils ont fait la promotion de la saison prochaine. « Un nouveau chapitre de la F1 est sur le point de commencer : nous allons vous apporter toute l’excitation, le divertissement, le plaisir et l’énergie que ce sport fantastique mérite, restez à l’écoute ! & Rdquor;, a écrit Briatore dans les réseaux. Beaucoup d’inconnu et peu de détails. Bien que sa présence avec Domenicali semble indiquer qu’il pourrait entrer dans le conseil d’administration F1.

Son expulsion

Le défaut de Briatore, ou trou noir, en F1 s’est produit au GP de Singapour 2008. Il a organisé le célèbre’crashgate‘où Nelson Piquet s’est retrouvé au pied du mur, d’ailleurs, pour favoriser la victoire d’un Alonso qui s’est dissocié de la préparation de ce complot. Fernando a remporté cette course.