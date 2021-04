Briatore: Red Bull aurait dû opposer Verstappen plus tôt

L’ancien patron de l’équipe de Formule 1, Flavio Briatore, a pesé sur les conséquences d’un Grand Prix de Bahreïn enivrant, l’ouverture de la saison 2021 qui a livré un cracker d’une course qui, selon lui, aurait dû être remportée par Max Verstappen de Red Bull.

Le concours que le sport a rêvé entre le prodigieux Néerlandais de 23 ans, représentant les jeunes canons du sport, contre 36 ans, sept fois champion du monde de F1, Sir Lewis Hamilton, au bâton pour la vieille garde.

Dimanche soir à Sakhir, Hamilton et Mercedes ont remporté une célèbre victoire sur Red Bull et leur pilote d’as qui avait la meilleure voiture tout le week-end. Max est parti de la pole et la course était à eux de perdre à partir de ce moment-là, et ils l’ont perdue.

Briatore a déclaré: «À Bahreïn, je pense que le Néerlandais aurait remporté la course. Red Bull aurait dû l’opposer plus tôt pour le changement de pneu. Cependant, la voiture fonctionne très bien. Il y aura une domination de la Mercedes sur certaines courses, mais Red Bull peut certainement concourir pour le championnat étant donné la performance de Verstappen.

«Ce sera lui et Hamilton pour le titre», a-t-il prédit.

Le pilote Red Bull était quelque peu désolé que son équipe ne lui ait pas permis de rester en tête après avoir dépassé Hamilton, bien qu’illégalement selon les règles de violation de piste insensées et très dynamiques qui ont été mises en œuvre (ou non) dans la nuit.

Verstappen a fait valoir qu’il aurait pu créer un écart dans les derniers tours pour couvrir la pénalité de temps que sa passe « illégale » au tour 4 aurait encourue, mais Briatore soutient l’appel: « C’était une décision correcte de la part de l’équipe car ils l’avait remarqué et un tel appel est normal.

«La première erreur a été de ne pas le rappeler aux stands plus tôt parce qu’il avait utilisé des pneus et Hamilton a continué à lui prendre trois à quatre dixièmes par tour, mais c’était un bon spectacle.

Quant aux malheurs de Ferrari, Briatore s’est aventuré: «Il leur sera difficile de marquer des podiums cette année si personne ne se retire pendant les courses. Ils se battront pour la troisième place du championnat où ce seront Mercedes, Red Bull puis Ferrari qui ont fait un pas en avant par rapport à l’année dernière.

«Ils ont deux bons pilotes, Sainz et Leclerc ont fait du bon travail, rien à dire de plus mais la grande limitation reste la voiture.

L’ancien protégé de Briatore, Fernando Alonso, a fait un retour le même soir, la dure réalité est que l’Espagnol est avec une équipe alpine qui semble sans gouvernail et une voiture en dessous de la normale peu susceptible de rendre service à leurs pilotes.

Bien que l’Espagnol de 39 ans ait battu le jeune coéquipier Esteban Ocon lors des qualifications et de la première partie de la course à Sakhir, les statistiques montreront que le soir de son retour au grand spectacle, après une absence de deux ans, il a mis fin avec un DNF décevant.

Briatore a commenté: «J’étais au téléphone avec Fernando il y a peu de temps, il était déçu même s’il savait que c’était la position de Renault. Ils doivent tout miser sur l’année prochaine.

« Il a également eu le malheur qu’un morceau de plastique est entré dans le conduit de frein et les a assommés, mais Alonso s’est qualifié mieux que ce que la voiture méritait d’être », a ajouté l’Italien dont l’ancienne équipe Renault a emmené l’Espagnol aux titres de F1 en 2005 et 2006. :