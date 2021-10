Brice, l’État des Appalaches bouleverse le n°14 de la Caroline côtière 30-27

Chandler Staton a botté un botté de placement de 24 verges à la fin du temps imparti et Appalachian State a éliminé 30-27 Coastal Carolina, 14e, mercredi soir.

Chase Brice a lancé pour 347 verges et deux touchés, et Malik Williams a eu un match monstre avec 10 attrapés pour 206 verges et un touché devant une foule de 31 061 personnes au Kidd Brewer Stadium.

Les Camerounais ont couru pour deux touchés pour les Mountaineers (5-2, 2-1 Sun Belt). Ils n’ont jamais perdu contre les Chanticleers à domicile.

Les Mountaineers ont pris le volant dans la division Est de la conférence et pourraient empêcher Coastal Carolina (6-1, 2-1) d’atteindre le match de championnat.

Grayson McCall a lancé pour 291 verges et un touché pour Coastal Carolina. Il a eu une séquence de 11 victoires consécutives à la Sun Belt.

Coastal Carolina a obtenu une moyenne de 48,8 points, mais les Chanticleers ont été dominés 575 à 376 et l’offensive a eu du mal à protéger McCall en seconde période.

La défense d’Appalachian State a forcé trois bottés de dégagement de Coastal Carolina au quatrième quart, donnant à Brice et à l’offensive une excellente position sur le terrain aux Mountaineers 38 pour leur dernier entraînement. À partir de là, Brice est allé à Williams sur des lancers consécutifs de 19 et 16 mètres pour atteindre la portée du panier.

Appalachian State a pris soin de ne pas marquer de touché dans les dernières secondes pour empêcher Coastal Carolina de récupérer le ballon, Peoples s’étant même agenouillé à la fin d’un run au lieu de franchir la ligne de but. Les Mountaineers ont réduit le chrono à 3 secondes avant que Staton ne prenne le terrain pour le vainqueur.

Il semblait que Coastal Carolina allait s’enfuir avec elle dès le début.

Les Chanticleers ont pris une avance de 14-0 lorsque McCall a fait comme s’il allait courir sur un troisième et 4 jeux attirant les secondeurs, seulement pour laisser une passe au milieu à un Kameron Brown grand ouvert, qui a couru 74 verges pour un atterrissage.

Mais les Mountaineers ont riposté derrière Williams, un large super senior, qui a réussi deux longues passes pour établir le premier score d’App State, puis a réussi une réception de touché de 47 verges pour égaliser le match après un coup de pied réussi.

Mason Biscardi a ajouté des buts sur le terrain de 50 et 46 verges pour donner aux Chanticleers une avance de 20-14 à la mi-temps, mais Appalachian State s’est battu pour égaliser à 27 à la fin du troisième quart sur un TD de 43 verges exécuté autour de l’extrémité droite par Peoples .

App State cherchait le score de feu vert à mi-chemin du quatrième quart lorsque Daetrich Harrington n’a pas pu maîtriser un transfert et a échappé le ballon à la ligne de 7 mètres de la Caroline côtière. Mais la défense a tenu et a donné à l’offensive une autre chance de gagner.

L’EMPORTER

Coastal Carolina : L’offensive des Chanticleers leur a fait défaut en seconde période car ils étaient limités à seulement sept points. La défense n’a jamais pu trouver son rythme après que Chanticleers ait pris une avance de 14-0.

État des Appalaches : C’est un bouleversement. C’est ce que font les montagnards. Brice a joué presque un match sans faute, complétant 18 des 28 passes et la défense a effectué d’énormes arrêts au quatrième quart.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La défaite donne aux sceptiques plus de crédibilité que Coastal Carolina avait joué un calendrier faible et a été surestimé dans les sondages. Celui-ci pourrait les faire chuter de plusieurs places, mais il semble peu probable qu’ils tombent complètement hors du Top 25.

SUIVANT

Coastal Carolina: Retournez à la maison pour affronter Troy lors d’un autre match nocturne en milieu de semaine le 28 octobre.

État des Appalaches : accueille Louisiana-Monroe le 30 octobre.