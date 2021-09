BRICS à 15 ans : ce qui nous attend

Le BRICS 2021 a été conçu sur trois piliers et en tant que président du sommet, l’Inde est prête à livrer dans les trois catégories définies. (Source de la photo : site Web des BRICS Inde)

Par le Dr Aparaajita Pandey,

L’Inde s’apprête à présider son troisième sommet BRICS après 2021 et 2016. Le thème du treizième sommet est BRICS@15 : Coopération intra-BRICS pour la continuité, la consolidation et le consensus. Le sommet vise à réunir les pays membres, à savoir ; Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Tout comme le dernier sommet des BRICS de 2020, celui-ci se tiendra également dans un format virtuel en raison de la pandémie.

Le sommet se déroule à un moment tumultueux pour le monde. La situation en Afghanistan sera probablement au centre du sommet car elle s’est avérée être l’événement géopolitique le plus important de ces derniers temps. Il a également une valeur géographique, car l’Inde, la Russie et la Chine sont tous des pays asiatiques proches de l’Afghanistan. Ce sera un ordre du jour évident pour le sommet des BRICS car les membres essaieraient de trouver une stratégie commune pour gérer la crise actuelle. Cela ferait également partie de l’accent plus large mis sur la recherche de moyens de lutter contre le terrorisme à travers le monde, en particulier dans les pays membres. Dans le contexte du vingtième anniversaire de l’attentat des tours jumelles ; le sommet se concentrerait sur les stratégies de lutte contre la nature évolutive du terrorisme, en particulier le type cyber.

Cela ne veut pas dire que l’Afghanistan et le terrorisme seront le seul objectif du sommet. Alors que l’Inde essaie de nouer de meilleurs liens avec le sud de la planète et que le monde essaie de comprendre, de combattre et de guérir de la pandémie de Covid-19 ; l’accent sera également mis sur la recherche de voies vers la coopération et la collaboration. La pandémie a entraîné une contraction des économies dans le monde et la reconstruction nécessiterait des efforts régionaux et mondiaux combinés. La pandémie mondiale et les approches possibles pour reconstruire les chaînes d’approvisionnement mondiales, les économies en expansion et la gestion de la santé publique devraient également jouer un rôle important dans les discussions du prochain sommet des BRICS.

Le BRICS 2021 a été conçu sur trois piliers et en tant que président du sommet, l’Inde est prête à livrer dans les trois catégories définies.

Le premier pilier tel que défini par le MEA et les BRICS est celui de la Politique et de la Sécurité. L’objectif de ce pilier pour l’Inde est de renforcer le dialogue ainsi que la coopération sur les questions de sécurité mondiale et régionale, les développements dans l’espace politique mondial pour la paix, la sécurité et la prospérité. L’approche de l’Inde pour travailler sur les objectifs de ce pilier devrait inclure la coopération antiterroriste entre les pays membres, d’autant plus que trois des cinq membres sont situés à proximité les uns des autres et font face à une augmentation potentielle des activités terroristes en raison de l’instabilité dans la région. La deuxième approche que l’Inde adopterait serait axée sur la restructuration et la réforme du système multilatéral.

Le deuxième pilier sur lequel l’Inde devrait se concentrer pour le sommet est économique et financier. La pandémie a entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement mondiales, un chômage généralisé et une contraction des économies. Il existe un besoin urgent de stimuler les économies du monde entier, en particulier dans les pays du Sud. Des délibérations auraient lieu sur une coopération intra-BRICS renforcée dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises, de l’énergie, de la finance et de la banque. L’accent serait également mis sur la reconnaissance du potentiel d’utilisation de solutions technologiques pour atteindre les objectifs de développement durable. L’accent particulier du BRICS resterait sur la mise en œuvre de la stratégie de partenariat économique du BRICS, 2020-25, l’opérationnalisation de la plate-forme de recherche agricole du BRICS, la coopération et la résilience aux catastrophes, la coopération en matière d’innovation, la médecine numérique et traditionnelle. Ces domaines d’intérêt conviennent aux pays BRICS, les cinq pays membres ont des marchés émergents pour les innovations technologiques en plus d’être des pays qui mettent l’accent sur les progrès de l’informatique. L’Inde est également un leader dans les opérations HA/DR depuis le tsunami dans l’océan indien depuis 2004 et a montré au monde qu’elle était prête à diriger et à aider pendant la pandémie. Les pays dépendent également fortement de l’agriculture comme moyen de subsistance pour une partie importante de leur population. La recherche et l’innovation conjointes dans le domaine de l’agriculture aideraient considérablement les pays. L’Inde et la Chine sont également le pays le plus peuplé du monde et la sécurité alimentaire est une source de préoccupation majeure pour les deux. Cela deviendrait un problème encore plus important avec le changement climatique rapide et les régimes de précipitations imprévisibles. Par conséquent, la collaboration dans la recherche agricole profiterait à tous les pays membres.

Le troisième pilier est celui d’un plus grand nombre de contacts interpersonnels et d’échanges culturels. Enrichir qualitativement et améliorer les contacts intra-BRICS entre personnes dans les domaines culturel, universitaire, jeunesse, sportif, commercial, par le biais d’échanges réguliers, fera partie du sommet des BRICS. L’établissement d’un plus grand nombre de contacts interpersonnels renforcerait la coopération entre les États membres.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

