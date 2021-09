BRICS Women’s Business Alliance : Besoin d’un fonds de garantie de crédit, fonds de capital-risque pour soutenir les femmes entrepreneurs

L’alliance a également recherché un fonds de capital-risque BRICS pour les entreprises numériques dirigées par des femmes. (Fichier/site web BRICS India 2021)

Crédit et financement pour les MPME : La BRICS Women’s Business Alliance, qui vise à promouvoir la participation économique et l’autonomisation des femmes dans les pays BRICS, a recommandé aux cinq pays partenaires d’explorer la création d’un fonds de garantie de crédit pour relever les défis liés à l’accès au crédit et à l’alphabétisation financière ou numérique rencontrés par les femmes entrepreneures. . L’alliance dans son rapport, qui a été présenté au Premier ministre Narendra Modi par le président de la section indienne du BRICS et le directeur général adjoint d’Apollo Hospitals Enterprise Sangita Reddy lors du 13e sommet des BRICS jeudi, a déclaré que le fonds peut être administré par une banque nationale rurale ou agricole. ou des institutions de financement du développement pour chaque pays BRICS, à savoir. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Entre autres recommandations, l’alliance a également demandé la création d’une boîte à outils d’éducation financière basée sur les meilleures pratiques des pays BRICS et d’encourager les banques et autres institutions financières à promouvoir l’éducation financière à travers la mise en place de programmes d’investissement publics et privés. De plus, pour promouvoir la participation des femmes dans les secteurs axés sur la technologie et l’innovation, l’alliance a recommandé BRICS, tout d’abord, l’École de technologie pour les femmes entrepreneurs – une plate-forme éducative à distance permettant aux femmes d’apprendre différentes utilisations de la technologie et de créer un accès à des ressources pour apprendre et se perfectionner.

Deuxièmement, il a sollicité un fonds de capital-risque BRICS pour les entreprises numériques dirigées par des femmes, un fonds destiné à fournir un financement à faible coût pour des projets axés sur l’innovation et dirigés par des femmes entrepreneures. Troisièmement, l’alliance a suggéré une plate-forme numérique Women’s Business Alliance – une plate-forme numérique servant de guichet unique pour entrer en contact avec des partenaires et des investisseurs potentiels. La plate-forme comprendra également une base de données commune des PME appartenant à des femmes des BRICS, une plate-forme électronique pour les exportateurs et les importateurs et une plate-forme éducative en ligne.

Selon le dernier rapport sur l’écart entre les sexes (mars 2021) du Forum économique mondial, alors que les écarts entre les sexes en matière de niveau d’instruction, de santé et de survie sont presque comblés à l’échelle mondiale, en termes de participation économique et d’opportunités, l’écart reste le deuxième après l’autonomisation politique, a noté l’alliance. Le rapport suggère qu’au rythme actuel des réalisations, il faudra environ 267,6 ans pour combler l’écart en termes de participation et d’opportunité économiques. De plus, la participation économique des femmes a subi un impact négatif dû au Covid. Le rapport Gender Gap, citant une analyse de LinkedIn, a indiqué une baisse de l’embauche de femmes dans des postes de direction, créant un renversement d’un à deux ans de progrès dans plusieurs secteurs.

L’alliance a également fait des recommandations sur les soins de santé, la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, les industries créatives telles que le cinéma, la musique, les jeux, la mode en dehors du tourisme et des politiques publiques. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors d’un événement appelé Conférence sur l’autonomisation des femmes entrepreneurs en mars 2020, avait déclaré que l’Inde comptait « maintenant environ 80 lakh de femmes entrepreneurs dans le secteur des MPME ». La base globale des MPME dans le pays est de 6,33 crore, selon le rapport annuel du ministère des MPME. Selon le cabinet de recherche et de plaidoyer sur le genre Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy (IWWAGE), sur 100 propriétaires d’entreprise, seulement sept sont des femmes en Inde.

