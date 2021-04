Bridgerton a apparemment une connexion Kardashian et maintenant la fan Kim Kardashian panique

Wow, Kim! C’est beaucoup de points d’exclamation, non? J’ai compté 20 parmi la réponse de 34 mots de Kardashian à Nicola Coughlan, et si ce n’est pas le signe certain d’une belle panique, je ne sais pas ce que c’est. Cependant, pour être honnête, si un fan voyait qu’une star de Bridgerton choisissait de tweeter directement sur eux, cela rendrait la plupart d’entre nous gaga aussi. Ajoutez à cela le fait que vous et votre famille avez été de véritables inspirations pour certains des personnages de la série, et il est probable qu’une réponse de certains téléspectateurs ne serait rien d’autre que des points d’exclamation.