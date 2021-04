Bridgerton Cast et Creator réagissent au grand renouvellement de deux saisons de Netflix

En gros, tout le monde est enthousiasmé par le renouvellement de Bridgerton et c’est une belle chose à voir! Comme vous pouvez l’imaginer, la saison 2 n’étant même pas encore entièrement tournée, nous ne savons pas quand nous pourrons enfin remplir nos yeux avec plus de visions d’Anthony, Benedict, Colin et Penelope. Mais, la saison 2 de Bridgerton devrait actuellement baisser l’année prochaine, nous pouvons donc supposer que (sauf problèmes majeurs) Les saisons 3 et 4 feront chacune leurs débuts dans les années suivantes, ce qui signifie que nous devrions avoir de nouveaux épisodes jusqu’en 2024. YAY!

