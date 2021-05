Bridgerton de Netflix pourrait-il vraiment adapter tous les romans de Julia Quinn? Voici ce que le créateur a dit

Comme mentionné, Netflix sait une très bonne chose quand il en a un, et ils ont choisi de renouveler Bridgerton jusqu’à la saison 4. Cela emmènera les téléspectateurs à travers (vous l’avez deviné), livre quatre de la série de Julia Quinn. La saison 2 adapte Le vicomte qui m’aimait, en mettant l’accent sur le frère aîné Anthony et ses ennemis à la relation amoureuse avec Kate. Les saisons suivantes seront pour Benedict (saison 3, basée sur une offre d’un gentleman) et Colin (saison 4, Romancing Mister Bridgerton).

Au cas où vous vous poseriez la question, Phoebe Dynevor et Nicola Coughlan semblent également impatients de voir Bridgerton être en mesure d’adapter la série complète de livres et de rester avec la série le plus longtemps possible. Coughlan a noté: