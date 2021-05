Bridgerton obtient une spin-off royale, alors préparez-vous pour Bridgerton-Verse de Shonda Rhimes

Ce spin-off devrait être une série limitée, les téléspectateurs ne devraient donc pas compter sur plusieurs saisons de la jeune reine Charlotte, Violet Bridgerton et Lady Danbury, et aucun nombre d’épisodes n’a été révélé au moment de la rédaction de cet article, mais Bridgerton, producteur exécutif et TV la légende Shonda Rhimes est déjà sur le point d’écrire la série et le produit exécutif. Quant au titre du spin-off, cela reste à voir, mais si la série est plus centrée sur Charlotte que sur Violet, alors il est tout à fait possible que le titre ne contienne pas du tout “Bridgerton”.