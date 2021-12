Bridgerton saison 2 : ce qu’il faut savoir

Cela fait un an que Bridgerton a pris le monde d’assaut, devenant rapidement l’un des originaux les plus populaires de Netflix. Alors, quand pouvons-nous nous attendre à la saison 2 de Bridgerton ? Et de quoi s’agira-t-il ? Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la deuxième saison du drame romantique et plus encore.

Si vous n’avez pas encore Netflix, vous pouvez vous inscrire ci-dessous.

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

De quoi parle Bridgerton ?

Bridgerton suit diverses familles dans le Londres de l’ère Régence dans les années 1800. La famille aisée Bridgerton cherche à marier leurs filles pour maintenir leur statut social. Cela conduit à beaucoup de conflits et de scandales.

Lire: Les meilleures émissions sur Netflix

La première saison s’est concentrée sur la fille aînée de Bridgerton, Daphne Bridgerton, alors qu’elle faisait ses débuts sur le marché du mariage. Mais alors que son frère aîné Anthony se mêle de ses options, elle se lance seule et se retrouve à se battre avec le célibataire rebelle Simon Basset, le duc d’Hastings. Leur animosité prend bientôt une tournure romantique, ce qui complique encore les choses.

Lady Whistledown, une mystérieuse mondaine, raconte la série. Elle commente les potins du jour dans son bulletin d’information très lu, divertissant ses lecteurs avec la menace implicite qu’ils pourraient être sa prochaine cible.

De quoi parle la saison 2 de Bridgerton ?

La deuxième saison de Bridgerton se concentrera sur la quête d’amour d’Anthony Bridgerton, comme l’a révélé une annonce de Netflix, conçue comme une newsletter Lady Whistledown sur le compte Instagram de Shondaland.

La première saison a révélé qu’Anthony était en quelque sorte un playboy sans intention de se marier. Si la deuxième saison de Bridgerton se penche sur sa quête de l’amour, cette attitude est susceptible de changer ou du moins d’être remise en question.

Cette dernière partie a tendance à être un peu insaisissable, bien sûr, et nous sommes sûrs de voir des potins sur les lèvres de Lady Whistledown. Mais avec l’identité de la bavarde désormais connue des téléspectateurs, le travail de garder son secret peut également devenir une grande partie de la saison deux.

Quand et où regarder la saison 2 de Bridgerton ?

La deuxième saison de Bridgerton n’a pas encore de date de sortie définie, bien qu’elle sortira probablement dans le courant de 2022. C’est un original de Netflix, il sera donc exclusivement disponible sur le service de streaming pour tous les abonnés du monde entier.

Voir également: Netflix peut-il rester au top dans la guerre du streaming ?

Nous vous tiendrons au courant dès que les détails de la version seront disponibles.

Qui est impliqué ?

Bridgerton est produit par Shonda Rhimes, via sa société de production Shondaland. Le créateur et showrunner de la première saison, Chris Van Dusen, revient pour la deuxième saison de Bridgerton.

Lire: Les meilleurs originaux Netflix

Nous pouvons supposer sans risque que Jonathan Bailey et Phoebe Dynevor reviendront, car leurs personnages, Anthony et Daphne Bridgerton, respectivement, ont été nommés dans le cadre de l’ensemble. Il va également de soi que nous verrons le retour d’autres acteurs, car l’annonce de la saison deux mentionnait vaguement le retour de la distribution. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Adjoa Andoh comme Lady Danbury Ruby Barker comme Marina Thompson Nicola Coughlan comme Penelope Featherington Ruth Gemmell comme Lady Violet Bridgerton Claudia Jessie comme Eloise Bridgerton Jessica Madsen comme Cressida Cowper Luke Newton comme Colin Bridgerton Golda Rosheuvel comme Reine Charlotte Luke Thompson comme Benedict Bridgerton Polly Walker comme Lady Portia Featherington

Simone Ashley, qui incarnera Kate Sharma, une potentielle amoureuse d’Anthony, rejoindra le casting. « Kate est une jeune femme intelligente et entêtée qui ne souffre pas d’imbéciles – Anthony Bridgerton y est très présent », lit-on dans l’annonce sur le compte Twitter officiel de Netflix.

Deadline a également annoncé que Charithra Chandran jouerait le rôle d’Edwina Sharma et que Rupert Young jouerait également un rôle majeur.

Un autre avis de Lady Whistedown a informé les fans que Regé-Jean Page ne reviendrait pas en tant que Simon Basset, le duc d’Hastings, car l’arc de son personnage est terminé.

Qu’en est-il des saisons 3 et 4 de Bridgerton ?

Bien que nous ne puissions pas encore vous en dire beaucoup sur la saison 2 de Bridgerton, Netflix investit certainement beaucoup dans Bridgerton. Déjà, le streamer a confirmé qu’une troisième et une quatrième saison suivraient la seconde.

Jess Brownell a été nommée showrunner des saisons trois et quatre. Netflix n’a révélé aucun détail de l’intrigue, mais beaucoup d’argent est sur un recentrage continu d’une saison à l’autre, avec une nouvelle histoire d’amour centrale à chaque saison.

Vérifier: Les meilleurs films sur Netflix

Une série dérivée préquelle se dirige également vers Netflix. Le projet secondaire Bridgerton-verse sera une série limitée basée sur les origines de la reine Charlotte. Il offrira également un regard sur les jeunes Violet Bridgerton et Lady Danbury. Shonda Rhimes écrira la série encore sans titre et sera productrice exécutive aux côtés de Betsy Beers et Tom Verica.

Qu’est-ce que le spectacle en direct « Bridgerton Experience » ?

Les fans de Bridgerton peuvent être enthousiasmés par plus que les nouvelles saisons de la série. Avec Shondaland et Fever, Netflix lance un événement en direct en 2022.

The Bridgerton Experience est un spectacle immersif en direct sur le thème Bridgerton. La programmation comprend un concert en direct d’un quatuor à cordes jouant de la musique inspirée de la bande originale de Bridgerton, ainsi qu’un spectacle de danse et des interactions immersives avec les personnages basées sur les histoires d’amour des personnages.

Los Angeles, Chicago, Montréal et Washington, DC seront les premières villes à accueillir l’expérience Bridgerton en 2022, mais elle se déroulera également dans des dizaines de villes dans le monde.

Les billets sont actuellement en vente à 49 $ et les fans sont encouragés à s’inscrire sur des listes d’attente. Les premiers spectacles sont prévus pour début janvier 2022, bien qu’il ne soit pas clair si certains devront être reportés ou annulés à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours.

C’est ce que nous savons de la saison 2 de Bridgerton et de l’avenir de Bridgerton en général. Vous pouvez vous familiariser avec la première saison de Bridgerton sur Netflix en vue de plusieurs saisons supplémentaires.

commentaires