Bridges maintient les Hornets sur la voie de la victoire

28/10/2021 à 05:45 CEST

. / Orlando

L’attaquant Miles Bridges a marqué 31 points en tant que directeur de l’attaque de les Charlotte Hornets, qui ont battu le Orlando Magic 111-120 mercredi. Les Hornets ont enregistré leur quatrième victoire en cinq matchs depuis le début de la nouvelle saison. Bridges, qui a marqué au moins 30 points pour la troisième fois en quatre matchs, a marqué 3 points avec 1:02 minutes à jouer et a maintenu les Hornets dans la victoire, dont la seule défaite qu’ils ont subie cette saison était en prolongation contre les Celtics. lundi soir

L’attaquant Gordon Hayward a marqué 24 points et l’attaquant de secours Jalen McDaniels a récolté 16 points, dont quatre à 3 points sur cinq, en tant que sixième joueur de l’équipe Charlotte de Michael Jordan, qui a connu son meilleur début de saison depuis qu’il détient la plupart des parts. de la franchise.

Pour le Magic, le meneur Cole Anthony a mené l’attaque avec 24 points. Le centre Wendell Carter Jr. a réalisé un double-double de 20 points et 10 rebonds et le gardien de réserve Terrence Ross a obtenu 18 points en tant que troisième meilleur buteur, tandis que le centre Mo Bamba a terminé avec un double-double de 14 points et 10 rebonds, qui dans le fin ils n’ont pas pu éviter la défaite du Magic (1-4)

L’équipe d’Orlando, qui a une fiche de 0-2 à domicile, a terminé avec huit revirements au quatrième quart après avoir mené la majeure partie du match.