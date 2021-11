Bridges mène les Suns et Paul entre dans l’histoire avec un record de 10 346 passes décisives

11/03/2021 à 07:37 CET

L’attaquant Mikal Bridges a récolté 22 points en tant que meilleur marqueur des Phoenix Suns, qui ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 112-100.

Le centre JaVale McGee et le gardien Devin Booker ont chacun marqué 18 points dans l’attaque de Phoenix.

Chris Paul a contribué au double-double de 18 points et 14 passes décisives pour les Suns (3-3).

Paul est désormais troisième dans l’histoire de la NBA avec 10 346 passes décisives en carrière, dépassant à la fois Mark Jackson et Steve Nash, ancien joueur des Suns et actuel entraîneur des Brooklyn Nets, respectivement.

Paul a obtenu la troisième place pour les passes décisives à la fin de la première mi-temps, trouvant l’attaquant Jae Crowder pour un triple ouvert.

Jason Kidd, actuel entraîneur des Dallas Mavericks, est deuxième avec 12 091 passes décisives, tandis que John Stockton est numéro un avec 15 806.

Paul a également grimpé au 45e rang des points de tous les temps avec 20 056 points. Il a dépassé l’ancienne star des Suns, l’ancien Tom Chambers.

Le joueur de 36 ans a connu un démarrage lent avec une excellente performance en seconde période, marquant tous ses points et réalisant 10 passes décisives.

Le centre de sauvegarde peu utilisé Frank Kaminsky a ajouté 17 points et quatre interceptions, et McGee a récolté 18 points et cinq rebonds. Les deux grands hommes ont été particulièrement bons lorsque les Suns ont repris le contrôle du match en seconde période.

Pour les Pélicans (1-7) le meilleur buteur était le centre lituanien Jonas Valanciunas, qui a réalisé un double-double de 23 points et 14 rebonds.

Le garde Josh Hart a récolté 16 points et neuf rebonds et le garde Devonte Graham a inscrit 12 touchés.

Les Pélicans menaient jusqu’à 20 points en première mi-temps, mais cette avance s’est réduite à 62-65 au milieu du troisième quart.

Le centre espagnol Willy Hernangómez n’a pas joué par décision de son entraîneur Willier Green, qui jusqu’à présent ne l’incluait pas dans la rotation des joueurs sur le banc.