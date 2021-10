Bridget Gonzalez prête à tenir ses engagements à Las Vegas

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

L’un en tant que journaliste (comme tout fanatique des os rouges) a ses boxeurs préférés, ainsi que la préférence de l’organisme, donc j’adhère à la ceinture verte-or, c’est-à-dire celle du World Boxing Council, et je je se sentir très honoré d’être un ami de Mauricio Sulaiman, rien de moins et rien de plus que le simple président, qui a aussi beaucoup d’affection pour « La Voz de Oro de la Banda », à qui il fait tout son possible pour le faire entrer dans le ring, ou dans des événements liés à la boxe pour qu’elle interprète les hymnes nationaux, en fait, le « Moro » (comme ses proches l’appellent Mauricio) connaît Bridget depuis qu’elle est enfant chantant des hymnes dans les combats de championnat du monde, et sait sans que personne ne le dise lui , qu’il n’y a aucune autre personne sur la planète Terre qui a plus d’interprétations dans les combats de sceptre de boxe du monde que Bridget, donc Sulaiman lui a déjà dit qu’à une occasion il exposera sa carrière d’hymnes aux personnes en charge du livre des records du monde Genniss pour cela ils implantent leur nom c’est l’histoire du plus grand nombre d’hymnes chantés dans les combats pour le titre mondial. Et bien sûr, le parrainage de WBC est chaleureusement apprécié à chaque fois que Bridget monte sur une scène musicale à Las Vegas. Et il y a de fortes chances que Bridget chante l’hymne national des États-Unis dans le combat Lawrence Crawford contre Shawn Porter, nous espérons simplement qu’aucun des boxeurs n’apportera sa chanteuse sur le ring, alors croisons les doigts pour que ce soit son tour. , qui sera en ville pour l’engagement de monter sur scène le jeudi 18 novembre en tant que chanteur du groupe Desierto, qui s’appelle « La Bandona » car il y a 15 membres, ce spectacle sans pareil sera au Imperio Club au 3015 E Fremont St, il y aura aussi les présidents de Sinaloa, le MC sera Liliana Tejeda. Et involontairement, ce sera une After Party des Latin Awards à Las Vegas, et pendant la danse, il recevra une reconnaissance au nom de la Radio and Television Press Association avec l’aimable autorisation de Pablo Castro du Paseo de Las Estrellas à Las Vegas. L’événement soutient ABC Talent, une organisation à but non lucratif. Voici les options pour vous d’acheter vos billets à l’avance.

Et si vous le souhaitez, alors donnez-moi un câble et je prends personnellement vos billets à votre domicile.JE Promotions (702) 845-4737

Et si vous habitez à Ensenada et prévoyez de venir à Las Vegas à ces dates, appelez pour vos billets de courtoisie si vous réservez sur vivaensenada.com Appelez le (646) 209-2610 ou si vous le souhaitez, envoyez un e-mail à mon homonyme à jaimefuentes54 @ hotmail. com qui est le propriétaire de cette agence de tourisme.

Maintenant, si vous voulez éviter la fatigue d’aller ou d’appeler, vous pouvez également acheter votre billet en ligne et je partage ici le lien :

