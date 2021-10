Bridget Marquardt sur les relations actuelles avec les co-stars de Girls Next Door, Redémarrez Chatter

Marquardt, qui a joué aux côtés des co-stars Holly Madison et Kendra Wilkinson dans la série télé-réalité des années 2000, partage également l’expérience surnaturelle qui l’a fermée après la mort de Hugh Hefner.

L’ancienne petite amie pourrait-elle redevenir de futures petites amies? « The Girls Next Door » a dominé la culture populaire de 2005 à 2009, alors que Hugh Hefner ouvrait son monde à l’intérieur du Playboy Mansion plus qu’il ne l’avait jamais fait pour la série de téléréalité mastodonte.

Intelligemment, au lieu de se concentrer sur Hef lui-même, la série a tourné son attention vers les trois beautés blondes qui étaient ses petites amies à l’époque, Holly Madison, Kendra Wilkinson et Bridget Marquardt.

.

Playboy Bunnies révèle à quoi ressemblait vraiment la vie dans le manoir

Voir l’histoire

Plus de dix ans plus tard, les fans sont toujours fascinés par le trio, et avec tout l’intérêt de faire revivre l’ancienne propriété intellectuelle, est-il peut-être temps de revenir avec « The Girls Next Door » maintenant qu’ils ont chacun évolué avec leur vit à l’extérieur du manoir Playboy ?

« C’est revenu un million de fois », a déclaré Marquardt à E! Des nouvelles d’un éventuel renouveau. «Je ne vois tout simplement pas cela se produire. Mais ne jamais dire jamais, n’est-ce pas ? »

« Il semble que tant de choses de l’époque surgissent et reviennent aussi maintenant », a-t-elle admis. « Alors c’est peut-être le bon moment. »

Lorsqu’on lui a demandé comment les choses se passaient socialement entre les trois femmes, Marquardt a déclaré qu’elle et Madison restaient proches, mais que la relation entre elle et Wilkinson n’était pas tout à fait la même.

. Kendra Wilkinson répond après que Holly Madison a révélé les secrets de « Girls Next Door » sur Hef, le sexe et plus

Voir l’histoire

« Nous ne sommes pas aussi proches, mais nous restons toujours en contact ici et là », a-t-elle déclaré au point de vente. Wilkinson n’a jamais été aussi serré que les deux autres, même pendant le tournage de la série. Elle était la nouvelle petite amie de la maison et s’est toujours sentie un peu étrangère.

Depuis la fin de l’enregistrement, Wilkinson a rapidement pris une nouvelle direction, se mariant et fondant sa famille – le tout relaté dans sa propre série d’émissions de téléréalité. Madison a également profité de quelques saisons de réalité lorsqu’elle a commencé à travailler à Las Vegas.

Marquardt a également filmé un pilote pour une nouvelle série juste après « Girls », mais il n’a pas été repris, bien qu’elle ait animé une série pour Travel Channel. Elle est également apparue dans l’émission de Madison, rendant visite à son ancien colocataire et ami, et leur lien est resté fort au fil des ans.

« Holly et moi allons toujours fort », a-t-elle dit à E! « Nous sommes de grands amis. Nous parlons presque tous les jours, que ce soit par SMS ou mémos vocaux ou autre.

Ils ont également continué à créer des liens autour de leur amour de tout ce qui est effrayant et hanté, le duo apparaissant dans un épisode de « Ghost Adventures » et Marquardt lançant son propre podcast d’enquête paranormale en 2019, « Ghost Magnet ».

. Holly Madison dit que Playboy Mansion est hanté, se souvient de fantômes et d’autres expériences paranormales

Voir l’histoire

Marquardt pense même qu’elle a eu une rencontre spirituelle avec Hefner après sa mort en 2017 sous la forme d’un rêve très vivant, un plus réel que tout ce qu’elle avait eu auparavant. Dans ce document, elle s’est retrouvée une fois de plus dans le Playboy Mansion.

« Je me tenais là et tout d’un coup, je l’entends descendre les escaliers et il descend les escaliers en courant et ses bras étaient grands ouverts et il m’a donné ce que nous appelions son grand rire et m’a dit: » Oh ma chérie’ et il m’a fait un gros câlin », a-t-elle partagé avec E!

« Il était si heureux. Je n’ai pas pu lui dire au revoir. Je n’aimais pas ça », a-t-elle poursuivi. «J’ai essayé de monter et de lui dire au revoir et je n’ai pas pu. Et j’ai l’impression que c’était en quelque sorte notre au revoir et c’était comme si c’était vraiment comme une fermeture. J’avais vraiment l’impression de le voir.

Depuis qu’ils ont sorti leur propre émission de télé-réalité à succès, les Osbournes ont commencé avec succès à explorer l’inexpliqué dans une nouvelle série. Peut-être que Marquardt et les « Filles » pourraient suivre cette passion dans leur propre chasse aux fantômes.