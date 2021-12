Bridget Moynahan, la co-vedette de « Sex and the City » de Chris Noth, dit qu’elle ne « sait rien » des allégations

L’ancienne co-vedette de « Sex and the City » de Chris Noth, Bridget Moynahan, ne veut pas être impliquée dans le scandale dans lequel il est actuellement impliqué.

L’actrice a déclaré au magazine Elle qu’elle « ne savait rien » des allégations d’inconduite portées contre Noth par deux femmes. « Il serait inapproprié pour moi de commenter des choses dont je n’ai aucune connaissance », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Noth a été accusé d’avoir agressé sexuellement deux femmes lors de rencontres séparées qui ont eu lieu en 2004 et 2015, selon un rapport du Hollywood Reporter.

THR a affirmé que les femmes – Zoe, maintenant 40 ans, et Lily, maintenant 31 ans – ont approché le point de vente séparément ces derniers mois et ne se connaissent pas.

L’ACTRICE ‘LAW & ORDER’ AFFIRME QUE CHRIS NOTH ÉTAIT ‘SEXUELLEMENT INAPPROPRIÉ’ ENVERS ELLE SUR LE PLATEAU

Zoe affirme avoir rencontré Noth en 2004 à l’âge de 22 ans lorsqu’elle a commencé à travailler pour une entreprise de médias. Son désormais ancien patron a corroboré ses affirmations selon lesquelles Noth, alors âgée de 49 ans, avait laissé ses messages vocaux et avait été vue en train de lui parler à son bureau. Zoe a allégué qu’un jour, Noth l’avait invitée à la piscine de son appartement à West Hollywood. Elle est allée avec un ami. Avant de prendre un appel téléphonique à son appartement, Zoe allègue que Noth lui a demandé son avis sur un livre. Quand elle est allée plus tard lui rendre le livre, elle prétend qu’il l’a embrassée avant de la tirer vers lui et d’enlever son short et son bas de bikini.

L’acteur Chris Noth et la mannequin/actrice Bridget Moynahan ont joué ensemble dans « Sex and the City ». (Cindy Ord/. pour Ringling Bros. et Barnum & Bailey)

« C’était très douloureux et j’ai crié : ‘Arrêtez !' », a-t-elle affirmé au point de vente. « Et il ne l’a pas fait. J’ai dit: ‘Pouvez-vous au moins obtenir un préservatif?’ et il s’est moqué de moi. »

Zoe a en outre allégué que son amie l’avait emmenée au centre médical Cedars-Sinai, où elle avait reçu des points de suture. Elle a affirmé qu’elle craignait que sa carrière ne soit terminée et qu’on ne la croirait pas si elle présentait les revendications à l’époque. Son ancien patron a rappelé Zoe l’informant que Noth l’avait attaquée, selon le rapport.

CHRIS NOTH, LA STAR DE ‘SEX AND THE CITY’ ACCUSÉ D’Agressions sexuelles par deux femmes

Lily a affirmé qu’elle avait rencontré Noth dans une boîte de nuit de New York en 2015, alors qu’il avait 60 ans et qu’elle en avait 25. Elle a prétendu qu’il la « draguait » et l’a invitée à sortir dans un restaurant nommé Cantinori. Quand elle est arrivée, la cuisine était fermée mais ils avaient des boissons. Lily a allégué que Noth l’avait alors invitée dans son appartement. « Je me suis dit : ‘Nous allons boire du whisky et parler de sa carrière d’acteur.’ Ça a l’air tellement stupide' », a-t-elle affirmé à la sortie.

« Il n’arrêtait pas d’essayer et d’essayer et j’aurais dû dire non plus fermement et partir. Et puis la prochaine chose que j’ai su, il a baissé son pantalon et il se tenait devant moi », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’il » la pousser » à lui faire une fellation.

Zoe Lister-Jones (R) a accusé Noth de comportement sexuellement inapproprié sur le tournage de ‘Law & Commander.’ (AP/.)

Noth a nié tout acte répréhensible. « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes », a déclaré sa déclaration à Fox News digital lire.

Ensuite, un ancien acteur de « Law & Order », Zoe Lister-Jones, a accusé Noth de comportement sexuellement inapproprié sur le tournage du drame procédural.

Noth sur l’émission de revival ‘Sex and the City’ ‘And Just Like That.’ (HBO Max)

Lister-Jones a affirmé sur son histoire Instagram jeudi soir qu’une fois Noth « s’est approché de moi, m’a reniflé le cou et m’a murmuré ‘Tu sens bon' ».

Elle a également allégué que Noth avait déjà été ivre sur le plateau et gardait une « bière de 22 onces sous la table qu’il buvait entre les prises ».

Un avocat et des représentants de l’acteur n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News, mais une source proche de Noth a qualifié les allégations de Lister-Jones de « entièrement fausses ». « Alléguer que Chris a déjà été saoul sur le tournage de ‘L&O’ est également complètement faux », a déclaré l’initié.

Noth a depuis été retiré de « The Equalizer » de CBS ainsi que de son agence de talents au milieu des allégations. Peloton a également sorti une publicité mettant en vedette la star.

Melissa Roberto de Fox News a contribué à ce rapport.