CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel bat actuellement son plein et un certain nombre de projets très attendus sont actuellement en cours. Cela inclut The Marvels de Nia DaCosta, qui sera le deuxième véhicule vedette de Brie Larson. Et Larson a des abdos pendant des jours pendant le tournage de The Marvels.