Brie Larson a mis des chaînes sur son dos pour les pompes dans une nouvelle vidéo d’entraînement intense

Le tournage est en cours pour la suite de Captain Marvel, The Marvels, et la star Brie Larson travaille clairement dur pour rester en super forme. La lauréate d’un Oscar a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux d’une partie de sa routine d’entraînement, et elle attirera certainement l’attention. Dans la vidéo, Larson fait des pompes, mais elle va plus loin que l’exercice régulier.

Larson a ajouté des chaînes enroulées sur son dos pour une résistance supplémentaire, ce que Carol Danvers approuverait certainement. « Rien ne frappe de la même manière que le cliquetis des chaînes enroulées autour de votre corps », a écrit Larson en légende de la vidéo.

Larson a taquiné ce qui allait arriver dans Les merveilles dans une interview en août sur The Jess Cagle Show de SiriusXM. « Mon Dieu, il se passe tellement de choses, il se passe beaucoup de choses vraiment juteuses dont je ne peux pas dire un mot », a déclaré Larson. « Mais, mon garçon, mon garçon, est-ce que c’est bon. Et tu vas être très excité à ce sujet. »

« Elle est incroyable. Elle est tellement géniale, cool et claire », a-t-elle déclaré à propos de la réalisatrice Nia DeCosta. « Ce que j’aimais chez elle aussi, c’est elle qui a donné le meilleur pitch. C’est ce que j’aime à ce sujet, elle vient d’entrer, était prête, avait une vision tellement incroyable de cette histoire et de ce film. Et je suis si heureux qu’elle dirige cela. Je suis ravi. «

Les merveilles devraient sortir en salles le 17 février 2023, et bien que, à la manière typique de Marvel, l’intrigue soit gardée sous clé, il y a quelques choses que les fans savent. Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, qui est également apparue dans WandaVision, rejoint Larson sur le front des super-héros. Une version plus jeune du personnage est apparue dans l’original Captain Marvel, il sera donc intéressant de voir comment ces personnages interagissent désormais à des phases très différentes de la vie. De plus, Iman Vellani les rejoindra sous le nom de Kamala Khan, alias Mme Marvel. Elle entrera dans le MCU pour la première fois avec la prochaine série Disney + l’année prochaine, donc les événements de ce spectacle joueront certainement dans tout ce qui est prévu pour Les merveilles. DeCosta dirige le film, faisant d’elle la première femme noire à réaliser un film dans le MCU. Les merveilles mettent également en vedette Samuel L. Jackson, Zawe Ashton et Seo Jun Park.