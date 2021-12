Brie Larson pourrait être remplacée dans Captain Marvel. A-t-elle échoué ?

Tout semble indiquer que la célèbre actrice Brie Larson pourrait être remplacée dans Capitaine Marvel en raison du rejet des fans dans le film qui est sorti, ce qui est sans aucun doute préoccupant.

Après le relooking de Captain Marvel dans la série Et qu’est-ce qui se passerait si? Marvel pourrait envisager Alexandra Daniels pour remplacer Brie Larson.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Captain Marvel était l’un des personnages qui ont été introduits au cours de la dernière phase de l’univers cinématographique Marvel, qui s’est imposé comme l’un des plus puissants et un « leader » du MCU après la perte de Tony Stark / Iron Man et Steve Roger / Captain America, même si elle aussi pourrait subir un grand changement.

C’est ainsi que l’actrice Brie Larson est chargée de donner vie à cette puissante héroïne, cependant, malgré ses pouvoirs, elle ne parvient pas à convaincre pleinement les fans de l’histoire, c’est pourquoi elle a été impliquée dans de nombreuses polémiques que même elles pourraient vous coûter. votre place le MCU.

Apparemment, des rumeurs ont couru selon lesquelles l’actrice pourrait être remplacée, ceci après son apparition dans la série animée What If ?, où le character design est basé sur l’apparition d’une autre actrice célèbre, qui pourrait être le nouveau Captain Marvel dans le prochain opus. .

A travers la plateforme de streaming Disney+, la série What If ? Celui qui nous raconte différentes versions de l’histoire de Marvel si les choses ne s’étaient pas passées comme prévu dans le MCU, où Captain Marvel est apparue bien avant Endgame, bien que son apparence ait complètement changé.

Et bien qu’il s’agisse d’une série animée, l’apparence des personnages ainsi que les voix sont basées sur les acteurs et actrices qui les interprètent dans leurs versions d’action réelle.

Cependant, avec Captain Marvel, ce n’est pas le cas, car la conception des personnages est apparemment basée sur l’actrice Alexandra Daniels, qui, selon les rumeurs, assumerait le rôle au cas où Brie Larson serait licencié.

Notamment, les problèmes avec l’actrice Brie Larson n’étaient pas seulement dus au manque d’acceptation des fans, mais elle ne s’entend apparemment pas non plus avec les autres membres de la distribution.

C’est pourquoi les dirigeants de Marvel auraient envisagé son limogeage et son remplacement pour tenter de sauver le personnage, qui reviendra dans le film The Marvels, qui serait la suite de sa saga.

Grâce à l’arrivée du multivers expliquée plus en détail bientôt dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, nous pourrions faire jouer la nouvelle version de Captain Marvel par Alexandra Daniels au cas où les choses ne fonctionneraient plus avec Brie Larson, dont la rumeur de son remplacement est en train de se faire. plus forte.