Briefing Covid aujourd’hui : A quelle heure parle Sajid Javid, qu’annonce-t-il ? | Politique | Nouvelles

Le discours national de M. Javid intervient alors que le gouvernement fait face à une pression croissante de la part des responsables de la santé, y compris le directeur général du NHS, au sujet de « trébucher dans un cas de Covid hivernal ».

Le chef du NHS, Matthew Taylor, a exhorté le gouvernement à rétablir les restrictions et à ordonner aux entreprises de permettre aux travailleurs de travailler à domicile.

Il a déclaré que le NHS faisait face à ce qui pourrait devenir « l’hiver le plus difficile jamais enregistré » et a par conséquent exhorté le public à « montrer un soutien supplémentaire au NHS » en « se comportant de manière à assurer sa sécurité et celle des autres ».

M. Taylor a ajouté : « Il est temps que le gouvernement promulgue sans délai le plan B de sa stratégie car sans action préventive, nous risquons de tomber dans une crise hivernale.

« De plus, les responsables de la santé doivent comprendre ce qu’un « plan C » impliquerait si ces mesures étaient insuffisantes.

« Le gouvernement ne devrait pas attendre que les infections à Covid explosent et que les pressions du NHS soient très élevées avant que l’alarme de panique ne retentisse. »