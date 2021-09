Brielle Biermann détaille la récupération après une chirurgie de la double mâchoire

La Bravolebrity a noté qu’elle avait mangé avec une seringue et qu’elle est maintenant capable de consommer des soupes et des smoothies avec des tasses et des cuillères pour bébé. Cependant, elle a dit “c’est toujours difficile” et a demandé à ses abonnés “des recettes de plats qui ont bon goût mélangés”.

“Je continue à dire [chef] Tracey [Bloom] s’il vous plaît, ne me laissez pas avoir assez faim là où vous mélangez un hamburger .. ” a-t-elle conclu. ” Cela semble si dégoûtant lol mais j’ai déjà mélangé du fromage Mac n et des raviolis et laissez-moi vous dire .. deeeeeliciousssss. Mais plus jamais. Je pense que c’était tous les analgésiques lol. En tout cas, c’est ce qui s’est passé dans ma vie ces 2 dernières semaines. 4 de plus jusqu’à ce que je puisse manger des pâtes et des aliments mous et 3 mois jusqu’à la pizza !!! Compter les jours littéralement.”

Après que Brielle ait partagé sa publication, sa mère a laissé quelques mots de soutien dans la section commentaires.

“Tu es le cookie le plus dur que je connaisse !” Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun a écrit. “Tellement fier de toi !!! Ce n’est qu’à partir d’ici !!!!”

