Brielle Biermann partage des photos et des vidéos de la récupération d’une chirurgie de la double mâchoire

Brielle Biermann On dirait qu’elle a eu quelques semaines difficiles après l’opération, mais elle dit que le rétablissement se passe bien… et qu’elle a hâte de manger de la pizza comme une personne normale.

Kim Zolciak-BiermannSa fille dit qu’elle a subi une chirurgie de la double mâchoire il y a quelques semaines, mais que ce n’était PAS une intervention esthétique… mais pour améliorer sa qualité de vie.

Selon la star de “Don’t Be Tardy”… elle souffrait d’ATM et d’une surocclusion importante due à la succion de son pouce pendant des années, ce qui lui a causé des problèmes majeurs de morsure et de respiration.

Brielle écrit … “Avez-vous déjà pensé à ce que c’est que de ne pas pouvoir mordre dans une pizza ? ou omg d’essayer de mordre dans un oignon sur un hamburger ? impossible pour moi. J’ai dû utiliser ma langue pour m’aider à mâcher presque étouffé à chaque fois que je mangeais.”

Ainsi, elle dit qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale pour corriger ses problèmes mais qu’elle avait très peur, mais sa famille, ses amis et son système de soutien sont venus pour elle… ainsi que ses médecins.

Brielle dit que les 2 premières semaines de récupération étaient censées être les plus difficiles, mais cela a été “facile et venteux” … malgré ce que suggèrent les photos et les vidéos qu’elle a publiées !!!

Il semble que l’opération ait été un succès, et si tout se passe bien, elle pourra manger des pâtes et des aliments mous dans quelques semaines… et manger de la pizza dans 3 mois. Elle dit qu’elle compte les jours.