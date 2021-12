Brienna Craig écope de 15 ans pour avoir paralysé et tué un nouveau-né

Un juge de Floride a condamné mercredi une femme à passer les 15 prochaines années derrière les barreaux après avoir admis avoir violemment secoué son fils nouveau-né, laissant l’enfant paralysé pendant plus d’un an avant de mourir de ses blessures. Juge de la cour de circuit de Tampa Michael S. Williams a rendu à contrecœur la peine clémente à Brianna Craig, 27, pour avoir exprimé ses frustrations sur son fils de 7 semaines en 2019, a rapporté WTVT, filiale de Tampa Fox.

Le juge Williams a déclaré qu’il s’était assuré que les autres membres de la famille approuvaient les termes de l’accord de plaidoyer avant de finaliser l’accord.

« Difficile à accepter, mais j’accepterai le plaidoyer », aurait déclaré Williams lors de la procédure de mercredi.

Procureur de la République adjoint Jessica O’Connor aurait déclaré au tribunal mercredi que Craig avait écrit une lettre expliquant comment elle avait perdu son sang-froid et s’en était pris à l’enfant parce qu’il pleurait.

« L’accusé a admis que la victime n’arrêtait pas de pleurer ce jour-là. Elle a perdu la tête. Tout était un accident », aurait déclaré O’Connor.

Aux termes de l’accord, Craig a plaidé coupable à des accusations réduites d’homicide involontaire aggravé d’un enfant et de maltraitance d’enfants. En plus des 15 ans, le juge Williams aurait condamné Craig à 10 ans de probation après sa libération et lui aurait ordonné de n’avoir aucun contact avec des mineurs. Elle devra également suivre un cours de parentalité et subir une évaluation psychologique.

Des députés du bureau du shérif du comté de Hillsborough ont répondu en avril 2019 à un appel du personnel de l’hôpital St. Joseph de Tampa concernant des blessures suspectes à un bébé de 2 mois qui correspondaient au syndrome du bébé secoué. Les blessures de l’enfant étaient si graves qu’il a été déterminé qu’il était paralysé sous le cou.

Les enquêteurs ont arrêté Craig et l’ont accusée de maltraitance d’enfant.

Le bébé est resté à l’hôpital jusqu’à ce qu’il décède des suites de ses blessures en mars 2020.

Une autopsie réalisée par le bureau du médecin légiste du comté de Hillsborough et présentée en septembre a déterminé que la mort de l’enfant était un homicide résultant du fait qu’il avait été violemment secoué. À la suite du décès de l’enfant, les autorités ont porté les charges retenues contre Craig à celui de meurtre au premier degré alors qu’il se livrait à des sévices aggravés.

Après la mort du bébé, le shérif du comté de Hillsborough Tchad Chroniqueur a publié une déclaration cinglante visant Craig.

« C’est absolument tragique et notre colère envers Craig est incommensurable », a déclaré Chronister au Tampa Bay Times en septembre 2020. « La pensée d’un enfant innocent souffrant aux mains d’un adulte est horrible et impensable. Bien que rien ne ramènera cet enfant, nous veillerons à ce que Brienna Craig soit punie pour ses mauvaises actions. »

Selon WTVT, Craig a choisi de ne pas saisir l’occasion de s’adresser au tribunal mercredi, mais le juge Williams s’est adressé directement à elle avec un dernier axiome sur la parentalité.

« Vous êtes censée protéger vos enfants », lui aurait-il dit, ajoutant : « C’est comme ça que ça marche. »

[image via Fox13 screengrab]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]