Bright Memory: Infinite obtient une date de sortie sur PC – mais aucune nouvelle sur le lancement de la Xbox

Si vous êtes un fan du jeu de tir à la première personne incroyablement rapide et furieux, Mémoire lumineuse, vous avez sans aucun doute été à l’affût des nouvelles de tout ce qui concerne Mémoire lumineuse : infinie.

De retour en septembre, nous avons appris que Bright Memory Infinite, le jeu de tir à la première personne créé par le développeur solo FYQD Studio, serait lancé sur Xbox Series S/X à un moment donné cette année. Alors que nous avançons avec diligence vers 2022, il n’y a toujours pas de date de sortie sur console pour le titre – mais au moins nous avons des nouvelles sur la version PC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Bright Memory Infinite, selon la nouvelle bande-annonce ci-dessus, arrivera sur PC via Steam et GOG sur 11 novembre. Il n’y a toujours pas de mot sur les versions Xbox du jeu, mais elles semblent toujours en développement et il va de soi que vous pouvez toujours vous attendre à ce que le jeu atterrisse sur Xbox Series X/S à un moment donné – nous ne savons tout simplement pas lorsque.

Pour un certain contexte: Bright Memory Infinite était initialement prévu comme le prochain épisode de Bright Memory, mais est devenu une version repensée et complète qui comprenait tout ce que le développeur voulait faire un peu plus loin.

Le jeu est populaire auprès des fans d’action qui apprécient l’opportunité de se rapprocher de leurs ennemis et « d’utiliser des armes à feu, des lames et des capacités spéciales modifiant le temps et la gravité pour tuer des bêtes mythologiques et des soldats futuristes de manière brutale et accumuler des combos éblouissants dans le processus ». C’est un peu comme si Devil May Cry rencontrait Doom 2016

Quiconque possède Bright Memory sur Steam recevra Infinite gratuitement. Le jeu est en quelque sorte un succès culte et a des critiques incroyables sur la vitrine de Valve.

Vous pouvez consulter la page Steam de Bright Memory Infinite sur le lien.