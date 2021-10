‘Bright Minds’, la série qui fait sortir le monde de l’autisme de l’ombre

Qu’allons-nous voir de ses personnages à l’écran ?

LD: Je suis Détective Raphaëlle, je travaille à Paris. Il a une personnalité très déterminée, très directe, chaotique dans ses relations amoureuses. On dit que les personnes autistes ont des problèmes de socialisation, mais en fait Raphaëlle a aussi ce côté-là, elle a des problèmes avec les autres parce qu’elle est trop et ça crée des problèmes pour tout le monde. Astrid et Raphaëlle se sont rencontrées et se sont très bien entendues.

VOUS: Astrid travaille avec la documentation criminelle, dans les archives. C’est une personne très organisée, il a besoin de son quotidien pour être très ordonné. Elle a été élevée par son père et a très peu d’interactions personnelles. Je n’aurais pas rencontré Raphaëlle si elle n’était pas allée aux archives. Dans la série, en plus des cas, ils verront à quoi ressemble leur amitié, le lien qu’ils génèrent, comment ils se protègent et comment ils se donnent une vision différente du monde.

Bright Minds enregistre déjà sa troisième saison en France. (AXN.)

Qu’est-ce qui vous a permis de jouer des personnages féminins puissants ?

VOUS: Cette série a été un cadeau pour nous, avec deux femmes comme protagonistes. Parler des différences est également important.

LD: Nous sommes aussi des alliés, nous nous protégeons et c’est fondamental dans ces moments que nous vivons. Nous sommes indépendants et nous nous consacrons beaucoup au travail.

À quel point aimez-vous un spectacle qui mélange la comédie avec le genre policier ?

LD: Ce que j’aime le plus, ce sont les intrigues. Je sais qu’Astrid et Raphaëlle sont en couple avec deux femmes neurotypiques. Parfois on est dans une enquête qui peut paraître improbable, mais il peut toujours y avoir une explication rationnelle et c’est quelque chose que je n’ai pas vu, du moins en France. Il a une perspective rationnelle et à la fin de chaque chapitre on se demande quelque chose.

VOUS: J’aime que la série dépeint la rencontre de deux mondes, qu’on puisse éclairer un monde qui a toujours été dans l’ombre.