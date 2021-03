Brighton a reçu un énorme coup de pouce dans la bataille de relégation avec une victoire à Southampton, qui est entraîné plus loin dans le combat aérien de la Premier League

Brighton a profité des points perdus de Fulham et Newcastle ce week-end en remportant une victoire 2-1 à Southampton.

La frappe de Leandro Trossard en deuxième mi-temps s’est avérée être le vainqueur après qu’une volée de Che Adams a annulé la tête de Lewis Dunk en première mi-temps.

AFP et concédants de licence Trossard a complété un déménagement bien travaillé à Brighton, qui s’est avéré être le gagnant

Les Seagulls ont eu un bon rapport qualité-prix pour leur victoire, Pascal Gross étant également refusé grâce à un fantastique arrêt de Fraser Forster.

Le résultat voit Brighton gagner pour la première fois en six tentatives et mettre fin à une série de trois défaites consécutives.

Mais plus important encore, cela crée une distance entre eux et la zone de largage alors qu’ils ont trois points d’avance sur Fulham et un point devant Newcastle, 17e.

Les saints sont toujours sept points au-dessus des trois derniers, mais ce dernier revers ne fait que les entraîner dans une relégation qu’ils préfèrent de loin éviter.

AFP Dunk a brisé l’impasse très tôt

AFP et concédants de licence Adams a égalisé avec une volée bien prise

Getty Images – Getty Mais c’était le jour de Brighton et cela pourrait être important dans leur effort de survie

cibler Maguire « dit à Man United de signer Ben White de 50 millions de livres sterling », il veut un partenaire anglophone

lutte Man City mène la course Haaland alors que United craint la clause de libération et Raiola

CHANGEMENT Gary Lineker suggère un essai pour supprimer le titre du football en raison de nouvelles craintes de démence

disparu Portsmouth se sépare de Jackett après presque quatre ans à la tête du club

poste vacant Roy Keane « veut » le travail celtique mais Chris Wilder est le favori des bookmakers

icône « Plus productif que Maradona », Baggio a provoqué des émeutes et a failli signer pour Derby

ennemis La vérité sur l’amour de Bale pour Arsenal, Bergkamp admirant la loyauté de Tottenham et Kane

Avis Tottenham a plus de « haine » pour Chelsea qu’Arsenal, affirme l’ex-star des Spurs







Plus suit…