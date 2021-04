Brighton ace Yves Bissouma “ le joueur Thomas Partey souhaite qu’il soit ” et est “ exactement ce dont Manchester United a besoin ”, a déclaré talkSPORT

Adrian Durham pense qu’Yves Bissouma «est le joueur que Thomas Partey souhaiterait être» et est «exactement ce dont Manchester United a besoin».

Le milieu de terrain de Brighton et Hove Albion a déménagé au stade Amex en 2018 et a été une révélation sous Graham Potter au fur et à mesure que son développement progressait.

.

Yves Bissouma rivalise pour la possession avec Paul Pogba de Manchester United

À seulement 24 ans, le plafond de potentiel de l’international malien continue d’augmenter et ses performances vedettes contre certains des plus grands clubs ont attiré de sérieux regards admiratifs.

Lundi soir, il était à nouveau l’homme vedette, même avec des joueurs comme James Rodriguez et Gylfi Sigurdsson sur le terrain, et l’équipe de Drivetime a fait l’éloge du milieu de terrain.

En fait, Durham insiste sur le fait que chaque équipe de la Premier League voudrait l’ancien Lillois, affirmant qu’il serait une signature parfaite à Old Trafford.

«Il entre dans chaque équipe», a déclaré l’animateur de talkSPORT Durham. «C’est le joueur que Thomas Partey souhaite qu’il soit.

.

Thomas Partey a déménagé à Arsenal à l’été 2020

«Sérieusement, il entre même dans l’équipe de Manchester City et j’apprécie qu’ils aient Fernandinho. Mais il est meilleur que Rodri et il entrerait dans l’équipe de Manchester City.

«Il est exactement ce dont Man United a besoin.

«Je l’ai vu, pour la première fois en direct, ils ont perdu contre les Spurs 1-0 au nouveau stade et il était sensationnel.

«Il était si doué pour tout lire, tout contrôler, définir le tempo et il s’est de mieux en mieux depuis.

“Donc je peux le voir aller dans n’importe quel club.”