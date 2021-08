Brighton ‘active la clause de libération’ pour un as polyvalent de la Liga lié à Chelsea

in

Plusieurs rapports affirment que Brighton est sur le point de payer la clause de libération pour signer Marc Cucurella de Getafe, le joueur considérant un déménagement au club comme «une priorité».

Le joueur de 18 ans a été demandé cet été, avec de nombreux clubs liés. Barcelone, Burnley et Chelsea étaient tous considérés comme enthousiastes, selon les rapports des Blues avait déposé une offre de 30 millions d’euros pour le jeune arrière gauche. L’Atletico Madrid a rejoint le parti et serait en pole position pour sa signature.

Cependant, Brighton semble les avoir tous dépassés. Un rapport de la semaine dernière a affirmé que Getafe refusait de négocier sur sa valeur.

Le président du club, Angel Torres, voulait que tout prétendant paie sa clause libératoire de 18 millions d’euros. Cela semblait être une pierre d’achoppement pour le club de la côte sud.

Cependant, la station de radio espagnole Cadena COPE est catégorique sur le fait que Brighton “paie les 18 millions d’euros de la clause libératoire”. L’émission de radio El Partidazo de COPE ajoute que le joueur « va quitter Getafe ».

Graham Potter a été suivre l’international espagnol tout l’été. Le joueur polyvalent du côté gauche était dans les livres à Barcelone entre 2017 et 2020 après avoir gravi les échelons des jeunes.

Il n’a joué qu’une seule fois pour les Catalans et a passé du temps en prêt avec Eibar et Getafe. Azulones a ensuite rendu le déménagement permanent à l’été 2020 et le jeune a fait 85 apparitions dans toutes les compétitions.

Mais ses jours au Coliseum Alfonso Perez semblent désormais comptés. Le rapport a été soutenu par une figure familière dans le monde des transferts de football.

Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a également eu son mot à dire sur la question. L’Italien s’est adressé à Twitter pour clarifier la situation.

Il a tweeté : « Accord Cucurella. La clause de libération n’a pas encore été payée mais l’accord est en cours de finalisation – Brighton est en pourparlers directs avec Getafe pour trouver une solution et conclure l’accord dans les prochaines heures/jours.

Cucurella concentré sur Brighton

Cucurella a certainement de nombreux admirateurs dans le jeu européen. Chelsea cherchait à le signer comme couverture pour Ben Chilwell.

On ne sait pas si la formation de Stamford Bridge a réellement fait une offre, mais il semble qu’il n’ait d’yeux que pour le stade Amex.

Romano a ajouté sur Twitter : “Cucurella a reçu deux offres mais il veut jouer pour Brighton en priorité.”

La nouvelle sera bien accueillie par les fans de Seagulls qui ont vu leurs héros faire un début de saison parfait. Les charges de Potter occupent la deuxième place derrière Liverpool après une victoire à l’extérieur sur Burnley et le triomphe à domicile 2-0 de samedi contre Watford.

