Brighton bat Arsenal mais ne parvient pas à trouver le vainqueur lors d’un match nul sans but malgré une excellente performance à Amex sous la pluie alors que les hommes de Mikel Arteta ne parviennent pas à démarrer après la résurgence de la forme

in

Brighton a dominé Arsenal dans un stade Amex trempé par la pluie, mais a été incroyablement frustré de ne repartir qu’avec un point après une belle prestation lors d’un match nul 0-0.

Les Gunners étaient célèbres pour leur joli football sous la direction de Arsene Wenger, le manager de longue date, mais Brighton leur a donné une leçon en première mi-temps, en assemblant un beau football qui aurait dû se traduire par un but.

Trossard a raté l’une des nombreuses occasions en première mi-temps

.

Maupay était déterminé à hanter à nouveau les Gunners mais n’a pas pu trouver le filet

La nouvelle recrue Marc Cucurella était dangereuse sur la droite, les trois défenseurs centraux de Brighton perdant continuellement des chances en or dans la surface.

Lewis Dunk a explosé à la suite d’un déversement d’Aaron Ramsdale qui a ensuite été considéré comme une faute, tandis que Dan Burn aurait dû facilement se diriger vers le premier match.

Leandro Trossard et l’ennemi numéro un d’Arsenal, Neal Maupay, ont tous deux eu une paire d’occasions décentes, à la fin d’un jeu de construction attrayant et efficace.

.

Dunk a raté une gardienne mais a été sauvé par l’arbitre

L’histoire a été la même pendant une grande partie de la seconde mi-temps, seulement trouée par l’étrange compteur d’Arsenal qui a été étouffé par une équipe à domicile confiante dirigée par l’impressionnant Graham Potter.

Les équipes ont terminé avec deux tirs cadrés chacun au coup de sifflet final, mais Brighton peut tirer beaucoup plus de confiance de ces deux points perdus que de leurs performances prodigieuses la saison dernière.

Après un départ rapide d’Arsenal à l’AmEx trempé par la pluie, Brighton a rapidement commencé à s’installer, assemblant un football dont même Arsène Wenger dans sa pompe aurait été fier.

La nouvelle signature de Getafe, Marc Cucurella, causait beaucoup de problèmes aux Gunners à droite, avant que Leandro Trossard ne vacille avec la première vraie chance du match.

Les hommes de Potter ont eu la malchance de ne pas gagner

Brighton a continué à dominer avec la pluie affectant clairement le gardien Aaron Ramsdale qui a renversé un centre que Lewis Dunk a explosé à bout portant, bien que le coup de sifflet soit rapidement allé pour une poussée de Shane Duffy sur le gardien après son renversement.

Arsenal a eu une petite pause après l’assaut alors que Pierre Emerick Aubameyang a jeté un coup d’œil sur le poteau, mais les Seagulls ont riposté.

Trossard et Neal Maupay ont tous deux eu des chances décentes avant que l’ancien Seagull Ben White ne parvienne à se mettre en travers alors que Trossard semblait prêt à terminer un magnifique but d’équipe.

6 pieds 7 pouces Dan Burn a raté un gardien d’une tête juste à l’extérieur de la surface de six mètres, les Seagulls accumulant semblant d’avoir l’intention d’accumuler un record de Premier League de moments en tête-à-mains en première mi-temps.

Les Gunners de Mikel Arteta ont terminé la mi-temps avec une paire d’occasions, mais ce n’était rien de plus qu’un autre petit serre-livre aux 45 minutes de Brighton pour montrer à Arsenal comment Arsenal.

Brighton a commencé la seconde mi-temps de la même manière qu’ils ont terminé la première avec un joli jeu de liaison en voyant Jakub Moder s’enrouler haut et large.

.

Les Seagulls occupent le cinquième rang avec 14 points en sept matchs, les visiteurs de Mikel Arteta à quatre places et autant de points plus loin.

Arsenal semblait alors prêt à prendre les devants contre le cours du jeu avec Pierre-Emerick Aubameyang joué en tête-à-tête contre Robert Sanchez, et après avoir relevé un défi du gardien, Sean Duffy était là pour perturber et envoyer le tir large.

Le dernier défi exceptionnel de Duffy a été vain, avec la première passe hors-jeu.

Brighton a continué un jeu de liaison plus excellent, avec Solly Marsh se dirigeant vers Maupay pour diriger ce qui ressemblait à un tap-in facile, mais Ramsdale était là pour couper la passe de manière dominante.

Il semblait que Brighton avait raté l’occasion de prendre les trois points avec quatre minutes à jouer, et cela a été confirmé lorsque Dunk a décoché une tête large du coin résultant, mettant sa frustration sur le gazon.

Brighton a raté l’occasion de rejoindre Chelsea au sommet de la Premier League, mais Potter se contentera de 14 points en sept matchs.

Cependant, l’Anglais de plus en plus coté espère qu’il ne s’agit pas d’une renaissance de son équipe de Brighton gaspilleuse de la saison dernière et que la révolution pourra se poursuivre après la pause internationale.