Brighton dépasse Man City et passe troisième avec une victoire sur Leicester alors que Jamie Vardy marque le 150e but pour les Foxes

Le brillant début de saison de Brighton s’est poursuivi en battant Leicester 2-1 pour terminer troisième du classement.

Les buts de Neal Maupay et Danny Welbeck ont ​​permis à l’équipe de Graham Potter de remporter sa quatrième victoire de la campagne, avant que Jamie Vardy n’en récupère une en seconde période.

Brighton a terminé troisième du tableau

Les deux équipes ont rendu hommage à Jimmy Greaves avant le coup d’envoi

Une décision de pénalité de Stuart Atwell a offert à l’équipe locale la percée qu’elle menaçait tout au long de la première mi-temps.

Un ballon dans la surface a été dirigé par Shane Duffy et a frappé Jannik Vestergaard à bout portant, l’arbitre pointant l’endroit après une discussion avec l’arbitre assistant.

Les joueurs de Brighton étaient convaincus qu’ils méritaient un penalty, qui a été dûment accordé

Maupay ne s’est pas trompé sur penalty

VAR a ensuite confirmé la décision avant que Maupay n’envoie Kasper Schmeichel dans le mauvais sens pour son troisième but de la saison.

Brighton a doublé son avance juste après la mi-temps, lorsque l’ancien international anglais Welbeck a dépassé Schmeichel.

Le coup franc a été mis dans la surface par Leandro Trossard et Welbeck a chronométré sa course et a bien sauté pour faire un signe de tête au fond du filet.

Welbeck est inscrit sur la feuille de match à l’Amex

Leicester a reculé juste après l’heure de jeu, bien qu’il ait regardé derrière le rythme pendant une grande partie du match.

La remplaçante à la mi-temps Ademola Lookman a joué un une-deux intelligent à talons arrière avec Youri Tielemens qui a envoyé un ballon au bon moment au poteau arrière pour que Jamie Vardy rentre à la maison pour la 150e fois pour le club toutes compétitions confondues.

Les visiteurs semblaient avoir égalisé lorsque Lookman a volé à la maison, mais cela a été exclu.

Vardy a marqué son 150e but à Leicester

L’arbitre assistant avait levé son drapeau pour hors-jeu avec VAR confirmant la décision, Harvey Barnes apparaissant hors-jeu alors que le ballon traversait la surface et était jugé dans la ligne de mire du gardien Robert Sanchez.

Les Seagulls ont tenu bon pour gagner 2-1 et se hisser au troisième rang. Il aurait été deuxième sans un vainqueur tardif de Manchester United contre West Ham.