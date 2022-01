Brighton essaie d’écarter l’intérêt d’Yves Bisouma avec un prix demandé élevé

Brighton & Hove Albion ont fixé un prix demandé de 50 millions de livres sterling pour le milieu de terrain vedette Yves Bissouma selon Andy Naylor de ..

Aston Villa est l’un des clubs qui seraient intéressés par l’international malien mais n’a pas encore lancé d’offre.

Le joueur de 25 ans a été l’un des artistes les plus remarquables de Brighton cette saison et a attiré l’attention de plusieurs côtés. On pense que Brighton n’est pas pressé de vendre, mais avec Bissouma n’ayant plus que 18 mois sur son contrat, il semble probable qu’il quittera la côte sud le plus tôt possible.

Brighton réclame 50 millions de livres sterling pour Yves Bisouma

Le milieu de terrain exceptionnel de Brighton semble susceptible de partir

Yves Bissouma connaît une autre campagne réussie pour les Seagulls et a été, aux yeux de la plupart, leur meilleur joueur jusqu’à présent cette saison. Il s’est avéré être l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League en raison de sa capacité à protéger le ballon et à briser le jeu au milieu du parc.

Cependant, les espoirs de Brighton de le garder au club semblent de plus en plus improbables. Étant donné qu’il n’a que 18 mois sur son contrat et qu’il ne semble pas vouloir prolonger cet accord, il semble que la sortie de Bissouma soit une question de quand pas si.

Le manager de Brighton, Graham Potter, a déclaré : « Nous sommes à l’aise avec la situation, nous connaissons la situation. De mon point de vue, je vais juste essayer de l’aider à son retour de la CAN et de l’aider à retrouver son meilleur niveau.

« Quand il fait ça, c’est un joueur de haut niveau. Nous voulons garder tous nos joueurs mais je comprends aussi la façon dont est le marché et le football.

« Nous comprenons où nous en sommes dans la pyramide du football. »

Les fans de Brighton espèrent qu’aucune offre acceptable ne sera présentée pour Bisouma en janvier afin de pouvoir le garder au moins jusqu’à la fin de la saison.

Aston Villa serait-elle le bon choix pour Bissouma ?

Un déménagement à Aston Villa pourrait être une avancée pour le joueur de 25 ans, surtout compte tenu de leur récente signature de l’attaquant de premier plan Philippe Coutinho.

Malgré cela, Brighton s’est bien comporté cette saison car leur style de jeu positif les a finalement vus frapper le fond du filet plus régulièrement, et les Seagulls occupent actuellement 4 places au-dessus du côté de Steven Gerrard. Pour plus, étant donné qu’il a été l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League cette campagne, il serait surprenant que Tottenham Hotspur, Liverpool et Manchester United n’envisagent pas de le signer.

Étant donné qu’il n’aura que 12 mois sur son contrat l’été prochain et qu’il sera probablement disponible pour un prix inférieur, il est logique que ces clubs attendent.

Si Villa veut signer Bissouma, ils doivent agir maintenant. S’ils parviennent à atteindre le prix demandé par Brighton, il sera difficile pour la côte sud de refuser son offre.

Cela laisserait alors une grande décision au milieu de terrain malien, avec des mouvements plus importants ailleurs possibles, mais en aucun cas garantis.

