Brighton est au-dessus de Manchester United, Arsenal et Tottenham et Graham Potter raconte à talkSPORT comment les mouettes volent si haut cette saison

Graham Potter a rejoint talkSPORT pour révéler les secrets du brillant début de Brighton en Premier League cette saison.

Potter a reçu de nombreux éloges pour la façon dont ses mouettes de haut vol ont joué jusqu’à présent.

Potter a mené son équipe à la quatrième place de la Premier League

Le club de la côte sud occupe actuellement la quatrième place du classement, à seulement quatre points de Chelsea, et est même au-dessus de Manchester United, Tottenham et Arsenal.

Brighton a terminé 16e la saison dernière, mais leurs performances ne reflétaient pas entièrement leurs résultats et le travail acharné effectué en dehors du terrain se voit maintenant.

Potter a rejoint Laura Woods, Darren Bent et Trevor Sinclair lors du petit-déjeuner talkSPORT pour discuter de l’incroyable début de saison de son équipe.

Il a déclaré : « C’est mieux que d’être quatrième en partant du bas. Au niveau des points, nous sommes heureux car l’année dernière, nous étions très frustrés par le total de points que nous avions.

«Notre décompte de points était bon et nous avons très bien fait et étions heureux, mais lorsque vous êtes dans ce combat pour la relégation, vous ne pouvez parler que de performances et en fin de compte, il s’agit de points.

« C’est un peu un processus par lequel vous passez. Nous avons traversé un processus pour réduire l’âge de l’équipe, nous avons fait venir des joueurs de l’académie, pris des gars du championnat et d’autres niveaux.

Brighton a reçu de nombreux éloges pour la façon dont ils ont joué cette saison

« C’est un processus pour les amener à concourir en Premier League. Nous devons tout mettre en garde avec le fait que nous n’avons joué que huit matches jusqu’à présent.

« Si dans 30 matchs et que nous sommes dans la même position, je suis heureux de revenir en studio et nous pouvons faire le spectacle ensemble. »

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les secrets du succès du club, Potter a plaisanté : « J’aimerais dire quelques points de coaching vraiment intelligents de mon point de vue, mais la beauté du football est qu’il y a un peu de chance impliqué.

« Nous avons eu de la chance cette fois et la saison dernière, nous n’en avons pas eu. Nous avons bien commencé, pris un bon départ et obtenu quelques points au tableau.

« Nous avons eu beaucoup de mal l’an dernier à bien jouer, mais sans obtenir les points et avoir des réunions sur la façon dont nous pouvons obtenir les points et comment nous pouvons nous améliorer.

Brighton est au-dessus d’Arsenal, Manchester United et Tottenham

« C’est de cela dont il s’agit, mais vous devez être cohérent sur la façon dont vous allez le faire, comment vous essayez d’obtenir vos résultats car c’est la seule façon de vous améliorer.

«Nous sommes Brighton, pas Man City, Liverpool ou Chelsea. Avec le plus grand respect, nous sommes là où nous en sommes avec notre histoire et notre parcours en Premier League.

« Chaque match est difficile, chaque match est un combat, mais nous voulons essayer de développer notre idée et continuer à l’améliorer. »

Brighton fera face à son test le plus difficile samedi contre Man City à 17h30, avec des commentaires en direct sur talkSPORT.

Maupay a marqué quatre buts en Premier League cette saison

C’est le début d’une série de matches difficiles pour les Seagulls qui comprend Leicester en Coupe Carabao, suivi de Liverpool en championnat.

Interrogé sur les objectifs du club, Potter a déclaré : « L’ambition est d’être un des 10 meilleurs clubs de Premier League. C’est l’ambition et le club a été assez clair avec cet objectif à long terme.

« Cela demande beaucoup de travail. Nous n’en sommes pas encore là, loin de là, mais c’est une ambition passionnante.

« Il est important de comprendre où nous en sommes en ce moment et l’exception et de l’extérieur, vous ne pouvez pas contrôler cela.

«Nous sommes une équipe ambitieuse et voulons gagner chaque match auquel nous jouons, mais nous savons que les adversaires sont vraiment bons.

« Depuis que nous sommes ici, nous avons battu Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham et pris des points à Chelsea.

« Cela montre quelque chose en termes d’ambition, mais vous devez être cohérent pour obtenir des points qui vous permettront de monter dans la ligue.

« Nous ne pensons pas trop à l’endroit où nous allons nous retrouver en mai, mais nous nous concentrerons sur le prochain match et nous améliorerons tout le temps. »

