Brighton et Hove Albion et Everton font match nul et vierge à l’American Express Community Stadium (0-0)

12/04/2021 à 23:16 CEST

le Brighton et le Everton à égalité à zéro lors du match organisé ce lundi dans le Le stade communautaire American Express. le Brighton et Hove Albion Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Manchester United par un score de 2-1. Du côté des visiteurs, le Everton a récolté une égalité à un contre le Palais de cristal, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe de Brightonian s’est classée 15e, tandis que le Everton, pour sa part, est septième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié ni le Brighton ni lui Everton ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Le technicien de la Brighton, Graham Potter, a donné accès au champ à Brûler Oui Jahanbakhsh remplacer Moder Oui Maupay, tandis que de la part du Everton, Carlo Ancelotti remplacé Iwobi Oui Broadhead pour Exploiter Oui Davies.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Tremper par le Brighton déjà Keane Oui Holgate par l’équipe «Toffees».

Après cette égalité à la fin du match, le Brighton et Hove Albion il a été placé à la quinzième position du tableau avec 33 points. Pour sa part, Everton avec ce point, il a obtenu la septième place avec 48 points à la fin du duel.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Chelsea, Pendant ce temps, il Everton jouera contre lui Tottenham Hotspur.

Fiche techniqueBrighton et Hove Albion:Sánchez, Dunk, Veltman, White, Bissouma, Lallana, Trossard, Moder (Burn, min.88), Gross, Welbeck et Maupay (Jahanbakhsh, min.88)Everton:Olsen, Mina (Iwobi, min.58), Keane, Holgate, Coleman, Godfrey, Davies (Broadhead, min.88), Sigurdsson, Digne, James et RicharlisonStade:Le stade communautaire American ExpressButs:0-0