Brighton et Hove Albion obtiennent les trois points contre Watford (2-0)

21/08/2021 à 20h32 CEST

Le Watford n’a pas réussi à l’emporter Brighton, qui s’est imposé 2-0 lors de la rencontre disputée ce samedi au Le stade communautaire American Express. Le Brighton et Hove Albion est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Burnley. Pour sa part, Watford Il venait de battre 3-2 dans son stade à Aston Villa lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Brighton est deuxième, tandis que le Watford il est douzième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente façon pour les Brighton et Hove Albion, qui a créé le lumineux avec un peu de Duffy à la minute 10. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a augmenté le score au moyen d’un but de Maupay au bord de la fin, en 41, clôturant ainsi la première période sur un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Brighton et Hove Albion a donné accès à Connolly, Mwepu et Modérateur pour Maupay, Trossard et Lallana, Pendant ce temps, il Watford a donné accès à Cucho, roi et Deeney pour Louza, Cathcart et Sema.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Brighton (Webster, Duffy, Mwepu et Mars), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Brighton monte à six points et reste dans la place d’accès à la Ligue des champions et le Watford reste à trois points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Premier League : Watford tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Tottenham Hotspur à la maison, tandis que le Brighton et Hove Albion jouera contre lui Everton dans son fief.

Fiche techniqueBrighton et Hove Albion :Sánchez, Duffy, Dunk, Webster, Bissouma, Lallana (Moder, min.80), Gross, March, Trossard (Mwepu, min.71), Mac Allister et Maupay (Connolly, min.46)Watford :Bachmann, Kabasele, Troost-Ekong, Masina, Cathcart (King, min.65), Etebo, Cleverley, Louza (Cucho, min.46), Sarr, Sema (Deeney, min.78) et DennisStade:Le stade communautaire American ExpressButs:Duffy (1-0, min. 10) et Maupay (2-0, min. 41)